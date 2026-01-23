Havonta sokezer forintot spórolhatnánk mobil-előfizetéseinken

Sokan feleslegesen fizetnek többet a korlátlan mobilcsomagokért – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új tanulmányából. A kutatás szerint a limittel rendelkezők átlagosan 5 ezer forintot fizetnek havonta, míg a korlátlan csomagokért 13 ezret, pedig lehet, nem is lenne rájuk szükségük.

Kihasználjuk egyáltalán?

Bár a felhasználók egy kisebb csoportja ténylegesen kihasználja a limitmentességgel járó szabadságot, a tanulmány szerint sokaknak a korlátlan előfizetés helyett elég lenne egy fixadatkeretes díjcsomag is. A becslések szerint a korlátlan internetezők felének jellemzően a 10 gigabyte-os adatkeret is megfelelne, amellyel havonta akár 5 ezer forintot is megtakaríthatnának.

Az 1000 fő részvételével készült kutatás úgy találta, hogy a fogyasztók többsége nincs tisztában a mobil-előfizetésével járó költségekkel, ahogyan azzal sem, hogy hány perc hanghívást kezdeményeznek és mennyi internetet használnak.

Kinek éri meg ténylegesen a korlátlan előfizetés?

Első ránézésre vonzónak tűnhet a korlátlan hívás és internet választása, főleg, ha többet telefonálunk és internetezünk, ám valójában ezek a csomagok a szolgáltatóknak érik meg a legjobban. Nekik áll érdekükben, hogy minél drágább csomagot válasszunk, és erre készülékkedvezményekkel, illetve egyéb árengedményekkel próbálnak ösztönözni.

A kutatásban részt vevő válaszadók többsége is úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a készülékvásárlással kapcsolatos kedvezmények, a kiszámíthatóság és a váratlan kiadások nélküli eszközhasználat miatt döntöttek a korlátlan csomagok mellett.