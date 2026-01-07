Újabb bank állt elő telefonos csalások elleni funkcióval

A telefonos adathalászat az egyik leggyakoribb csalási forma, amely során a csalók banki ügyintézőnek adják ki magukat, és sokszor valós banki ügyélhívó központnak tűnő telefonszámról próbálják megszerezni a kliensek bizalmas adatait. A Magyarországon működő pénzintézetek közül először az OTP kínált megoldást erre a problémára, most pedig a K&H is bevezette a hívóazonosító-szolgáltatását, amely az e-bankon és a mobilbankon keresztül segít egyértelműen ellenőrizni, hogy valóban a K&H Bank munkatársa keresi-e az ügyfelet.

A vishing – vagyis a hangalapú adathalászat – különösen veszélyes, mert a csalók képesek valódi, banki callcenter-telefonszámokat hamisítani. Így még akkor is megjelenhet a bank száma a hívóazonosítón, ha valójában nem a pénzintézettől érkezik a hívás. Ez a módszer könnyen hamis biztonságérzetet kelthet, és arra bátoríthatja az áldozatot, hogy akaratlanul is érzékeny adatokat adjon ki.

Nem kell új appot letölteni

A K&H új hívóazonosító-megoldása úgy működik, hogy amikor a bank munkatársa telefonon keresi az ügyfelet, az e-bank és a mobilbank felületén valós idejű, hiteles banki értesítés jelenik meg, amely megerősíti, hogy a hívás valóban a K&H-tól érkezik.

Ez az üzenet nemcsak azonnal ellenőrizhető, hanem később is visszakereshető, ha utólag merülne fel kérdés a hívás hitelességével kapcsolatban.

Azok a lakossági ügyfelek, akik engedélyezték a push-értesítéseket és rendelkeznek aktív internetkapcsolattal, külön push-üzenetet is kapnak a hívásról. A push-értesítésre kattintva, a mobilbankba történő sikeres belépést követően azonnal megjelenik a banki megerősítés. Fontos, hogy az e-bank, az e-posta és a mobilbanki push-értesítések olyan zárt, biztonságos csatornák, amelyek – az e-maillel és az SMS-sel ellentétben – garantálják, hogy az üzenetet valóban a K&H küldte.

A beérkezett üzenetek között a „K&H banki hívások” menüpont segíti a könnyű áttekintést: itt egy helyen látható, mikor és milyen esetekben kereste a bank az ügyfelet, és a hívások később is egyszerűen visszakereshetők. A K&H hívóazonosító-szolgáltatása díjmentesen érhető el a bank lakossági ügyfelei számára, és használatához nincs szükség külön alkalmazás vagy kiegészítő telepítésére. A szolgáltatás a mobilbank értesítéseinek engedélyezésével, aktív internetkapcsolattal és a legfrissebb mobilbankverzió használatával automatikusan működik.