A Spotify után jön a YouTube éves összefoglalója is

A Spotify zenei streaming-platform után a Youtube is ki fog adni egy éves összefoglalót, mint írják, közkívánatra.

A YouTube Recap legfeljebb 12 darab, személyre szabott kártyából áll majd, amelyek kiemelik a felhasználó kedvenc csatornáit, érdeklődési köreit, a megtekintési szokásai alakulását. A nézői szokásai alapján pedig egy személyiségtípust is társít majd a felület a felhasználóhoz.

Mivel sokan nemcsak videónézésre, hanem zenehallgatásra is használják a YouTube-ot, ehhez is készített egy összefoglalót a platform a felhasználó kedvenc előadóiról és zeneszámairól.

A YouTube Recap először az Egyesült Államokban jelenik meg, majd a hét folyamán a világ többi piacán is megjelenik majd. Amint megjelenik, a YouTube alkalmazás kezdőlapjára kerül, így nem lesz nehéz megtalálni.