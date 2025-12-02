samsungokostelefonárspecifikációk
Ezt tudja a Samsung eddigi legdrágább okostelefonja

2025. 12. 02. 09:59
A Samsung bemutatta legújabb, egyben első duplján hajlítható okostelefonját, a Galaxy Z TriFoldot. A gyártó mobilja december 12-től lesz elérhető a koreai piacon, és olyan helyeken, mint Kína, Tajvan, Szingapúr vagy az Egyesült Arab Emírségek – írja a Sammobile.

A telefon “extra” képernyői csak befelé hajthatók, ami alapvetően a fő kijelző védelmét szolgálja. Ha helytelenül hajtják össze a mobilt, az automatikusan rezegni kezd, és egy képernyőn megjelenő figyelmeztetéssel értesíti a felhasználót arról, hogy kell összehajtani a paneleket. Teljesen kinyitva a TriFold képernyője 10 hüvelyk átmerőjű, a fedőképernyő pedig összecsukva 6,5 ​​hüvelykes. Kihajtva a legvékonyabb pontján 3,9 mm, összecsukva pedig 12,9 mm vastag a készülék.

A telefont egy egyedi Snapdragon 8 chip hajtja, az energiaellátásról pedig egy 5600 mAh-s, háromcellás akkumulátor rendelkezik, amit 45 W-os gyorstöltéssel lehet felpumpálni. A hátlapi kamerák között található egy 12 MP-es ultraszéles kamera, egy 200 MP-es nagylátószögű egység és egy 10 MP-es teleobjektív, ami megegyezik a Z Fold 7 specifikációival. A fő- és a fedőképernyőn is egy-egy 10 MP-es előlapi kamera kapott helyet.

A Z Trifold ára az értesülések szerint valahol 3000 dollár környékén mozog majd, így nagy valószínűséggel 1 millió forint fölötti áron lesz megvásárolható Magyarországon, már ha egyáltalán elhozza erre a piacra a dél-koreai cég.

