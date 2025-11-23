Újabb botrányra derült fény a fél világot megbénító cégnél

A tavaly nyáron a fél világot megbénító incidensével ismertté vált amerikai kiberbiztonsági cég, a CrowdStrike megerősítette, hogy egyik dolgozójuk belső rendszereikről készített képernyőképeket osztott meg hackerekkel. Az érzékeny információk ezt követően a Telegramra is kikerültek, írja a Bleeping Computer.

A vállalat megjegyezte: a rendszereit nem törték fel az incidens következtében, és az ügyfelek adatai sem kerültek veszélybe.

A múlt hónapban azonosítottunk és elbocsátottunk egy gyanús személyt egy belső vizsgálatot követően, amely megállapította, hogy külsősökkel osztott meg érzékeny képeket. Rendszereinket soha nem veszélyeztették, és ügyfeleink végig védve maradtak. Az ügyet átadtuk az illetékes bűnüldöző szerveknek.

– írta a CrowdStrike szóvivője.

A cég nem nevezte meg az incidensért felelős hackercsoportot, ahogy a képernyőképek megosztásáért felelős volt dolgozójukat sem. A ShinyHunters nevű hackercsoport azonban azt nyilatkozta a lapnak, hogy 25 ezer dollárt (8,3 millió forintot) ajánlottak a bennfentesnek, hogy hozzáférést biztosítson nekik a CrowdStrike hálózatához. Mire azonban hozzájuk kerültek a szükséges információk, a CrowdStrike már felfigyelt a dolgozóra, és letiltotta a hozzáférést.