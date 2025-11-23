crowdstrikekiberbiztonságfrissítésincidens
Tech

Újabb botrányra derült fény a fél világot megbénító cégnél

Cheng Xin/Getty Images
24.hu
2025. 11. 23. 11:55
Cheng Xin/Getty Images

A tavaly nyáron a fél világot megbénító incidensével ismertté vált amerikai kiberbiztonsági cég, a CrowdStrike megerősítette, hogy egyik dolgozójuk belső rendszereikről készített képernyőképeket osztott meg hackerekkel. Az érzékeny információk ezt követően a Telegramra is kikerültek, írja a Bleeping Computer.

A vállalat megjegyezte: a rendszereit nem törték fel az incidens következtében, és az ügyfelek adatai sem kerültek veszélybe.

A múlt hónapban azonosítottunk és elbocsátottunk egy gyanús személyt egy belső vizsgálatot követően, amely megállapította, hogy külsősökkel osztott meg érzékeny képeket. Rendszereinket soha nem veszélyeztették, és ügyfeleink végig védve maradtak. Az ügyet átadtuk az illetékes bűnüldöző szerveknek.

– írta a CrowdStrike szóvivője.

A cég nem nevezte meg az incidensért felelős hackercsoportot, ahogy a képernyőképek megosztásáért felelős volt dolgozójukat sem. A ShinyHunters nevű hackercsoport azonban azt nyilatkozta a lapnak, hogy 25 ezer dollárt (8,3 millió forintot) ajánlottak a bennfentesnek, hogy hozzáférést biztosítson nekik a CrowdStrike hálózatához. Mire azonban hozzájuk kerültek a szükséges információk, a CrowdStrike már felfigyelt a dolgozóra, és letiltotta a hozzáférést.

Kapcsolódó
Egy éve ízelítőt kaptunk a világgazdaság összeomlásából
Több millió, Windowst futtató számítógép mutatott kék halált 2024. július 19-én, a globális informatikai leállást okozó vállalat azonban túlélte a krízist.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hankó Balázs az új Erasmus-stratégiáról: A pofátlanságnak is van határa
Megasztár: két versenyző kiesett, összeállt a döntős mezőny
Ezt tegye, ha gondja van az alvással
Szokatlanul keményen lépett fel az EU a brazíliai klímacsúcson
Von der Leyen a béketervről: Három vörös vonal van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik