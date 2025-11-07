külső akkumulátormelbournepower banktűz
Tech

Lángra kapott egy férfi a meghibásodott power bankje miatt egy ausztrál reptéren

Debalina Ghosh / Getty Images
24.hu
2025. 11. 07. 15:17
Debalina Ghosh / Getty Images

Lángra kapott és égési sérüléseket szerzett egy férfi a Melbourne-i nemzetközi repülőtéren, miután a zsebében lévő külső akkumulátor (power bank) kigyulladt – írja a BBC.

Az ötvenes éveiben járó férfi helyi idő szerint november 6-án reggel a reptér egyik várójában tartózkodott, amikor a túlmelegedett külső akkumulátor kigyulladt, füsttel megtöltve a területet, ahonnan mintegy 150 embert kellett evakuálni. A férfi a zsebében lévő power banket kézzel kikapta, majd leejtette a földre. A kezén és lábán is égési sérüléseket szerzett utas körül lévő személyzet gyorsan reagált: besegítették a zuhany alá, mielőtt a mentősök megérkeztek volna a sérüléseinek ellátására. A férfit stabil állapotban szállították kórházba, majd később kiengedték.

Az akkumulátorsav repült mindenfelé

– mondta az egyik szemtanú, aki szerint a várót ennek ellenére 2 óra múlva kitakarítva újranyitották.

A Qantas légitársaság közleménye szerint felülvizsgálja a lítiumakkumulátorokra és a hordozható külső akkumulátorokra vonatkozó szabályait, és hamarosan frissítést tesznek közzé. Júliusban a repülőgépen történt hasonló eset a Virgin Australia egyik járatán. Dél-Koreában szintén több ilyen eset is történt az év elején, aminek következtében egyre több helyen korlátozzák a power bankek használatát. A legtöbb légitársaság azt tanácsolja az utasoknak, hogy a külső akkumulátorok a kézi poggyászban legyenek, ne a feladott csomagokban.

Kapcsolódó
Kitiltanak egy népszerű tárgyat a reptéri poggyászunkból
Amerika és Európa is szigorít a power bankok repülőgépen történő szállításával kapcsolatos szabályokon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tömeges ételmérgezés: 470-en jelentkeztek panaszokkal, minden intézménybe ugyanonnan jött az étel
Megszületett Sydney van den Bosch kislánya
Élete második legnagyobb élményének nevezte a washingtoni repülőutat a TV2 műsorvezetője
David Schumacher eljegyezte Keszthelyi Vivient
A Bloomberg megszellőztette, miről állapodhat meg Trump és Orbán: gyökeres változás jöhet Paks II. ügyében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik