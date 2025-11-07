Lángra kapott egy férfi a meghibásodott power bankje miatt egy ausztrál reptéren

Lángra kapott és égési sérüléseket szerzett egy férfi a Melbourne-i nemzetközi repülőtéren, miután a zsebében lévő külső akkumulátor (power bank) kigyulladt – írja a BBC.

Az ötvenes éveiben járó férfi helyi idő szerint november 6-án reggel a reptér egyik várójában tartózkodott, amikor a túlmelegedett külső akkumulátor kigyulladt, füsttel megtöltve a területet, ahonnan mintegy 150 embert kellett evakuálni. A férfi a zsebében lévő power banket kézzel kikapta, majd leejtette a földre. A kezén és lábán is égési sérüléseket szerzett utas körül lévő személyzet gyorsan reagált: besegítették a zuhany alá, mielőtt a mentősök megérkeztek volna a sérüléseinek ellátására. A férfit stabil állapotban szállították kórházba, majd később kiengedték.

Az akkumulátorsav repült mindenfelé

– mondta az egyik szemtanú, aki szerint a várót ennek ellenére 2 óra múlva kitakarítva újranyitották.

A Qantas légitársaság közleménye szerint felülvizsgálja a lítiumakkumulátorokra és a hordozható külső akkumulátorokra vonatkozó szabályait, és hamarosan frissítést tesznek közzé. Júliusban a repülőgépen történt hasonló eset a Virgin Australia egyik járatán. Dél-Koreában szintén több ilyen eset is történt az év elején, aminek következtében egyre több helyen korlátozzák a power bankek használatát. A legtöbb légitársaság azt tanácsolja az utasoknak, hogy a külső akkumulátorok a kézi poggyászban legyenek, ne a feladott csomagokban.