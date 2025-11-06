otp bankértesítésekfizetésdíj
Tech

Az OTP új hirdetménye megerősíti, hogy tényleg nem lesznek fizetősek a telefonos értesítések

Mohos Márton / 24.hu
admin Birkás Péter
2025. 11. 06. 16:30
Mohos Márton / 24.hu
Már nincs utalás arra, hogy fizetni kellene az értesítésekért.

Egy olvasónk szúrta ki, hogy az OTP frissítette a lakossági ügyfeleknek szóló Digitális szolgáltatások Hirdetményét, amely immár világosan tartalmazza, hogy a jövőben a bank legtöbb számlacsomagja esetében nem kell fizetni a mobilos értesítésekért.

OTP Bank A frissített hirdetmény változásai sárgával vannak jelöljve.

Lapunk a hirdetmény korábbi verziójára hivatkozva október 17-én írta meg, hogy a pénzintézet új digitális csomagokat vezet be, ezzel együtt pedig egyes számlacsomagok esetében megszűnnek a MobilBank alkalmazás díjmentes push értesítései.

Az OTP Bank egy nappal később, október 18-án hivatalos közleményben cáfolta, hogy díjakhoz kötnék a MobilBank alkalmazás értesítéseit, ugyanakkor az interneten ekkor még mindig elérhető volt az a mostanra már törölt hirdetmény, amelyben az szerepelt, hogy a frissen bejelentett, ingyenes Alap és a fizetős Plusz csomag közül az előbbi esetében a push üzenetek nem lesznek elérhetők.

OTP Bank Az OTP hirdetményének korábbi verziója, amiben a push értesítések mellett még az szerepelt, hogy azok nem lesznek elérhetők az Alap csomagban.

Ezt orvosolta most a pénzintézet a hirdetmény frissítésével, illetve a dokumnetumban megjelent egy olyan, korábban nem szereplő kiegészítés is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Bank 5/2023. (VI.23.) számú ajánlásának megfelelően az értesítések kiküldése után a Bank díjat nem számít fel, azt szolgáltatási csomagtól függetlenül díjmentesen biztosítja push értesítés formájában.

Kapcsolódó
Az OTP cáfolja, hogy a jövőben fizetni kellene a mobilos értesítésekért
A bank szerint az új szolgáltatások nem növelik, hanem csökkentik a költségeket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Holtan találták meg az otthonából éjjel eltűnt dombóvári férfit
„Csak meg akartam tudni, hogy megcsalt-e” – védekezett a sírógörcsöt kapó tinilányt bezáró és megverő férfi
Házasság első látásra: jön az intimitás hete, Miló Viki azonnal befeszült és hányingere lett
Negyven tiszás nevét tette közzé a Promenád24 a hódmezővásárhelyi körzetben
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik