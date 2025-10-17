Az OTP-nél novembertől fizetni kell a mobilos értesítésekért

Új digitális csomagokat vezet be az OTP Bank, ezzel együtt pedig megszűnnek a MobilBank alkalmazás díjmentes push-értesítései. A változás november 18-án lép életbe, erről az OTP egy weboldalán publikált hirdetményben tájékoztat.

A dokumentum szerint az ügyfelek november 18-ától kezdve két digitális szolgáltatási csomag közül választhatnak: az Alap csomag és a Plusz csomag közül. Az Alap csomag díjmentes – ebbe kerül automatikusan minden ügyfél a novemberi életbelépéskor –, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

OTP InternetBank és OTP MobilBank használata;

OTP Digitális üzenetküldés;

SMS-értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról;

Mobil Aláírás SMS.

A push-értesítések ebbe a csomagba nem kerültek bele, azaz, aki díjmentesen kívánja használni a mobilos alkalmazást, annak az applikáció nem fog értesítéseket küldeni a számláján történő pénzmozgásról.

Ehhez a fizetős Plusz csomagot kell igényelni, amelybe a fent leírtak mellett bekerültek a következő funkciók is:

PUSH-értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról, csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír-státuszváltozásokról és számlamozgásokról;

SMS-értesítések csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír-státuszváltozásokról és számlamozgásokról.

Plusz csomagra az OTP InternetBankban és MobilBankban a Beállítások menüben lehet váltani. Ugyanitt bármikor lehet igényelni az Alap csomagra történő visszatérést, ami a következő elszámolási periódus (hónap) kezdetétől kerül érvényesítésre.

A Plusz csomag havidíja számlacsomagonként eltérő, privát banki, junior, prémium plusz és bizonyos bázis csomagokkal például 0 forintba kerül, smart, net, elektronikus és kedvezmény nélküli bázis csomagokkal 325 forintba, alap, grátisz, tempó, OTP OKÉ 5, lakossági osztálypénzszámla, devizaszámla és hitelkártya csomaggal pedig 649 forint a költsége. Az SMS-szolgáltatásokért ezen felül plusz díjat számolnak fel, ami üzenetenként akár 77 forint is lehet.

Ez egyben azt is jelenti, hogy aki sem a Plusz csomagra, sem az SMS-szolgáltatásra nem kíván pénzt költeni, az novembertől kezdve semmilyen értesítést nem kap telefonjára a számláján történő pénzmozgásról. Így a jogtalan terhelésekről is később értesülhetnek, vagyis ilyen esetekben nem biztos, hogy azonnal le tudják majd tiltani kártyájukat, megakadályozva további összegek leemelését. Az ügyfelek védelmét érintő aggályokról megkérdeztük az OTP Bankot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.