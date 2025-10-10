Versenybe száll Európa Elon Muskkal

Fel szeretné venni a versenyt az Európai Űrügynökség (ESA) Elon Musk űrcégével, a SpaceX-szel – árulta el az ESA főigazgatója, Josef Aschbacher az AFP-nek adott interjújában. A szakértő szerint ehhez arra van szükség, hogy Európa minél hamarabb kifejlessze saját újrahasznosítható űrrakétáit.

Az Európai Űrügynökség jelenleg két rakétatípust használ űrmisszióhoz, a Vega és Ariane-6 elnevezésű eszközöket. Utóbbit nemrég 2024 júliusában állították szolgálatba, és az igazgató kiváló rakétának gondolja, ugyanakkor máris lecserélésére törekszik.

Az Ariane-6 egy remek, nagyon precíz rakéta, ennek ellenére az ESA egy teljes paradigmaváltás mellett döntött. Gyorsan elő kell állnunk egy újrahasznosítható rakétával, hogy felzárkózzunk, és jó úton is haladunk efelé

– fogalmazott Aschbacher.

Ugyan az Ariane-6 csak tavaly teljesítette első küldetését, tervezése több mint egy évtizede kezdődött, amikor az újrahasznosíthatóság még nem számított kiemelt szempontnak. Ma már azonban látszik, hogy a SpaceX többször használható Falcon-9 rakétái hosszú távon jóval olcsóbb megoldást jelentenek. Ezek az eszközök csak az idei évben több száz missziót teljesítettek, miközben az Ariane-6 rakéták tavaly nyár óta csak háromszor emelkedtek a magasba.

Aschbacher azt is elárulta, hogy Európa a Starlinkhez hasonló – bár jóval kevesebb eszközből álló – műholdkonstellációt szeretne létrehozni a jövőben újrahasznosítható rakétáival. Ezeket a rakétákat egyébként európai magáncégek fejlesztik majd, már ki is néztek öt lehetséges vállalkozást erre a feladatra.

A főigazgató nyilatkozatából az vehető ki, hogy Európa is részt kíván venni az egyre inkább kiéleződő űrversenyben, amelynek részeként az Egyesült Államok és Kína is tartós jelenlétet szeretne kiépíteni a Holdon, ahonnan később a Marsra is továbbmennének. Az űrkutatással kapcsolatos legfrissebb híreink alább elérhetők: