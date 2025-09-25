Három új űrszondát bocsátott fel a NASA

Három új űreszközt bocsátott fel sikeresen a NASA szeptember 24-én – közölte az amerikai űrügynökség. A küldetések célja, hogy a Nap működését és annak Naprendszerre gyakorolt hatásait vizsgálják.

Az IMAP, a Carruthers Geokorona Obszervatórium, valamint az SWFO-L1 nevű eszközök egy Falcon 9 rakéta segítségével jutottak ki a világűrbe, amely a floridai Kennedy Űrközpontból szállt fel. Sean Duffy, a NASA ideiglenes igazgatója szerint megfigyeléseiknek köszönhetően jobban fogják érteni az űridőjárás veszélyeit, és így hatékonyabban védhetik meg műholdjaikat, valamint jövőbeni Holdra és Marsra küldött misszióikat.

A három eszköz az űridőjárás és a napszél különböző hatásait vizsgálja majd. Az IMAP a Nap helioszféráját, valamint a napszél részecskéit, a Carruthers Geokorona Obszervatórium a Föld exoszférájának változásait, az SWFO-L1 pedig a Nap aktivitását hivatott megfigyelni.

A felbocsátást követően mindhárom eszköz sikeresen levált a rakétáról, és látszólag megfelelően működnek. A következő néhány hónapban úton lesznek, hogy elérjék végállomásukat a tőlünk több mint 1,5 millió kilométerre, a Nap és Föld között található L1 Lagrange-pontot. Ez egy olyan pont a világűrben, ahol a szondák a Naphoz és a Földhöz képest mindig ugyanott maradnak.

Az eszközök várhatóan januárban érkezhetnek meg kijelölt helyükre, ahol egy rövid tesztidőszak után meg is kezdhetik munkájukat. A NASA szakértői szerint megfigyeléseik az ambiciózus Artemis-program küldetéseit is segítik majd, amely egyebek mellett egy holdbázis, valamint az égitest körül keringő űrállomás létrehozására is törekszik. A programmal kapcsolatos további híreink alább olvashatók: