Újra nekimegy az amerikai kormány a Google-nek

A Google szeptember 22-én újabb szövetségi bírósági tárgyalással néz szembe, írja a The Verge. Miután a hónap elején az amerikai kormány ügyvédjei nem tudták elérni, hogy feldarabolják a kaliforniai székhelyű cég birodalmát, így értékesíteniük kelljen a Chrome-ot vagy az Androidot, most azzal próbálkoznak meg, hogy a cég hirdetéstechnológiai üzletágát darabolják fel.

Ezen a területen a szakértők szerint lehet is keresnivalója az Igazságügyi Minisztériumnak, vagyis a DOJ-nek. Egy, az idei év elején született döntésben ugyanis Leonie Brinkema szövetségi bíró egyetértett azzal, hogy a Google illegális mértékű kontrollt tart fenn ezen a piacon. A hétfői tárgyaláson eldőlhet, hogy a Google-nek milyen változtatásokat kell végrehajtania ahhoz, hogy megszűnjön a monopol helyzete, ahogy az is, hogy milyen mértékű büntetésre számíthat a cég.

A beadványok szerint az amerikai kormány azt fogja kérni, hogy tördeljék szét a Google hirdetési birodalmát.

Így a hirdetésmegjelenítő és hirdetéscserélő (ad exchange) tevékenységeit is válasszák le, ezen felül pedig az is cég, hogy a hirdetéscserétől 10 évre eltiltsák az óriáscéget. Eközben a hírek szerint a Google stratégiája az lesz, hogy azt állítja majd: a követelések messze túlmutatnak a bíróság megállapításain, technikailag megvalósíthatatlanok, és károsak lennének a piacra és a kisebb vállalkozásokra nézve egyaránt.

Az amerikai kormány érvelését erősítheti, hogy az EU trösztellenes hatósága a hónap elején 2,95 milliárd eurós bírságot szabott ki a Google-re a hirdetéstechnológiai piac feletti túlzott kontrollja miatt. Brüsszel ezzel párhuzamosan viselkedésbeli változtatásokat is kért a vállalattól. A tárgyalás várhatóan egy hétig tart majd, a bíróság pedig néhány héttel később ülhet össze újra a záróbeszédek megtartására.