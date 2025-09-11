velux
Tech

Elektromos okosotthon-megoldások az őszi szezonra

Velux
Hirdetés
2025. 09. 11. 15:41
Velux
Ahogy beköszönt az ősz, rövidülnek a nappalok és a természet tompább fényei lassan beköltöznek otthonainkba is. Ilyenkor még fontosabb, hogy életterünk világos, kényelmes és biztonságos legyen. A VELUX elektromos megoldások pontosan erre nyújtanak választ – modern technológiával és stílusos kialakítással.

Elektromos tetőtéri ablakok – a jövő kényelme kéznél

Képzeld el, hogy egyetlen gombnyomással vagy akár automatikusan irányíthatod a tetőtéri ablakokat! Nem kell a tetőablakhoz menni a nyitáshoz vagy a záráshoz, mivel a beépített, diszkrét motoroknak köszönhetően az ablakok hangtalanul, érintés nélkül működnek. Ráadásul a beépített esőérzékelőnek köszönhetően az ablakok maguktól bezáródnak, ha elered az eső, így egyszerre élvezheted a kényelmet és a biztonságot.

Teljes komfort kívül-belül

Nemcsak a belső tér számít: a VELUX elektromos és napelemes külső redőnyök, valamint árnyékolók egész évben gondoskodnak a megfelelő klímáról. Ősszel extra hővédelmet és fényzárást biztosítanak, de nyáron is segítenek a túlmelegedés ellen. Emellett plusz védelmet nyújtanak a szeszélyes időjárással szemben is.

Velux

Az okosotthon lelke

A VELUX elektromos és napelemes megoldások egyszerűen irányíthatók – távirányítóval, falikapcsolóval, mobilalkalmazással, vagy akár teljesen automatizáltan a VELUX ACTIVE okosrendszeren keresztül. Ez az intelligens rendszer folyamatosan figyeli az otthon klímáját, szabályozza a szellőzést és a fény beáramlását, így mindig friss és egészséges levegőt biztosít.

Szakértői segítség minden lépésnél

A megfelelő megoldás kiválasztásában a VELUX tanácsadók is támogatnak: személyre szabott javaslatokkal segítenek eligazodni a teljes kínálatban, és kapcsolatot teremtenek az Ajánlott Beépítő partnerekkel a zökkenőmentes kivitelezés érdekében. 

Velux

Több fény, nagyobb terek – inspiráció őszre

Egy új tetőtéri ablak már önmagában is teljesen átalakíthatja egy szoba hangulatát, de az igazi látvány a kombinációkban rejlik. Legyen szó egymás feletti ablakokról, homlokzatba forduló megoldásról, quattro vagy tetőgerinc beépítésről, a VELUX tetőablakokkal több fényt, nagyobb tereket és inspiráló otthont teremthetsz.

Miért most érdemes lépni?

Az ősz a megújulás időszaka. A VELUX elektromos megoldásokkal otthonod egyszerre lehet modernebb, egészségesebb és energiatakarékosabb. Fedezd fel, hogyan alakíthatod át életteredet intelligens és stílusos technológiákkal – és élvezd a jövő kényelmét akár már ma!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Brutális adatokat közölt a Bethesda Gyermekkórház – azt kérik, hogy ne használjanak a gyerekek elektromos rollert
Az uniós bíróság megsemmisítette a Paks II-nek nyújtott támogatást jóváhagyó határozatot
Lánczi Tamás levelet írt Magyar Péternek a Tisza Párt új applikációja miatt, majd egy lángosozót is belekevert
Megjelentek az első fotók Ember Márk és Havasi Virág esküvőjéről
A lengyelországi NATO-bázis felé repült öt orosz drón szerdán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik