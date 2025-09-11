Elektromos okosotthon-megoldások az őszi szezonra

Elektromos tetőtéri ablakok – a jövő kényelme kéznél

Képzeld el, hogy egyetlen gombnyomással vagy akár automatikusan irányíthatod a tetőtéri ablakokat! Nem kell a tetőablakhoz menni a nyitáshoz vagy a záráshoz, mivel a beépített, diszkrét motoroknak köszönhetően az ablakok hangtalanul, érintés nélkül működnek. Ráadásul a beépített esőérzékelőnek köszönhetően az ablakok maguktól bezáródnak, ha elered az eső, így egyszerre élvezheted a kényelmet és a biztonságot.

Teljes komfort kívül-belül

Nemcsak a belső tér számít: a VELUX elektromos és napelemes külső redőnyök, valamint árnyékolók egész évben gondoskodnak a megfelelő klímáról. Ősszel extra hővédelmet és fényzárást biztosítanak, de nyáron is segítenek a túlmelegedés ellen. Emellett plusz védelmet nyújtanak a szeszélyes időjárással szemben is.

Az okosotthon lelke

A VELUX elektromos és napelemes megoldások egyszerűen irányíthatók – távirányítóval, falikapcsolóval, mobilalkalmazással, vagy akár teljesen automatizáltan a VELUX ACTIVE okosrendszeren keresztül. Ez az intelligens rendszer folyamatosan figyeli az otthon klímáját, szabályozza a szellőzést és a fény beáramlását, így mindig friss és egészséges levegőt biztosít.

Szakértői segítség minden lépésnél

A megfelelő megoldás kiválasztásában a VELUX tanácsadók is támogatnak: személyre szabott javaslatokkal segítenek eligazodni a teljes kínálatban, és kapcsolatot teremtenek az Ajánlott Beépítő partnerekkel a zökkenőmentes kivitelezés érdekében.

Több fény, nagyobb terek – inspiráció őszre

Egy új tetőtéri ablak már önmagában is teljesen átalakíthatja egy szoba hangulatát, de az igazi látvány a kombinációkban rejlik. Legyen szó egymás feletti ablakokról, homlokzatba forduló megoldásról, quattro vagy tetőgerinc beépítésről, a VELUX tetőablakokkal több fényt, nagyobb tereket és inspiráló otthont teremthetsz.

Miért most érdemes lépni?

Az ősz a megújulás időszaka. A VELUX elektromos megoldásokkal otthonod egyszerre lehet modernebb, egészségesebb és energiatakarékosabb. Fedezd fel, hogyan alakíthatod át életteredet intelligens és stílusos technológiákkal – és élvezd a jövő kényelmét akár már ma!