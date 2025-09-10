autógyártókbmwelektromos autóeurópai unió
Pálfordulás jöhet az európai autópiacon: fellázadtak az EU ellen az autógyártók

Tobias SCHWARZ / AFP
Oliver Zipse, a BMW autógyártó vezérigazgatója 2025. szeptember 8-án.
admin Lányi Örs
2025. 09. 10. 15:17
Irányt kell váltani, ellenkező esetben kockára tesszük az EU egyik legsikeresebb és globálisan leginkább versenyképes iparágát – állítja az Európai Autógyártók Szövetségének és az Európai Autóipari Beszállítók Szövetségének elnöke Ursula von der Leyenhez írt levelében. A kontinens legnagyobb autóipari konszernjei szeptember 12-én ülnek le tárgyalni az uniós döntéshozókkal, amitől sokan azt várják, hogy hátraarc jöhet az EU mindent a klímacéloknak alárendelő stratégiájában. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel jártuk körül a témát.

Az európai autógyártók jó néhány éve nehéz helyzetben vannak. A gazdasági válság és az ellátási láncok akadozása mellett ennek oka, hogy a klímacélok elérése érdekében az Európai Unió 2022-ben bejelentette, hogy 2035-től betiltják a belső égésű motorral ellátott autók forgalomba helyezését. Ez egy összetett probléma, ugyanis amellett, hogy az európai autóipar hosszú évtizedek óta a belső égésű motorok tökéletesítésén dolgozott, azzal, hogy az EU az elektromos átállás mellett tette le a voksát, tulajdonképpen átadta a piac nagy részét a Teslának, valamint az elektromos technológiában messze a világ előtt járó kínai gyártóknak.

A szabályozásokra reagálva az elmúlt években az olyan nagy európai márkák, mint a BMW, a Volkswagen és még sokan mások el is kezdték az elektromos autók kiadását. Ezek népszerűsége bár nő, még mindig nem közelíti meg a belső égésű motoros járművekét, miközben a szén-dioxid-kvóták alapján már most nagyjából minden negyedik eladott autónak elektromosnak kéne lennie. Ha ez nem teljesül, komoly bírságot kaphatnak a gyártók.

Adrián Zoltán / 24.hu

Ettől a jelenlegi statisztikák szerint pedig még igencsak messze vagyunk, amin az sem segít, hogy több uniós országban nincsenek állami támogatások az elektromos autók vásárlásra.

Ebben a piaci környezetben kezdődött meg szeptember elején a világ legnagyobb autós bemutatója, a müncheni IAA, ahol Várkonyi Gábor autópiaci szakértő szerint az európai gyártók mintha offenzívába lendültek volna. Ezt a feltételezést erősíti, hogy az utóbbi napokban több cégvezető is hevesen kritizálta az uniós döntéshozókat, jelezve, hogy amennyiben nem változtatnak a 2035-ös kivezetés dátumán, összeomlás fenyegeti az európai autóipart. A változtatásra pedig vélhetően már nem kell olyan sokat várni, ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 12-én tárgyal az Európai Autógyártók Szövetségével.

