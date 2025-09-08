A 2025-ös IFA techexpón több gyártó is olyan robotporszívókkal rukkolt elő, amelyeknek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek megbirkózni az ilyen jellegű eszközök legnagyobb ellenségével, a lépcsőkkel. A Dreame és az Anker-féle Eufy márka olyan modellekkel állt elő, amelyek mozgatható karok és lánctalpak segítségével jutnak fel az emeletre, majd vissza, a – hazánkban is jelen lévő – Mova viszont egy egészen másfajta megoldást mutatott a lépcső probléma leküzdésére.

A Mova Zeus 60 liftező mechanikát használ.

Maga a robot itt is hagyományos, kerek készülékházzal rendelkezik, a lépcsőmászáshoz pedig begurul egy szögletes, speciális dokkolóba, és ez az egység hajtja végre a „mászást”. A lépcsőt elérve a dokkoló speciális lábai megemelik a géptestet (akár 25 centiméter magasságba), benne a porszívóval, a mechanika a megfelelő szintjét elérve előre tolja a robotot, felhúzza a lábait, az oldalsó paneleket behúzva ezeket is áthelyezi a lépcsőfokra, majd az egész művelet ismétlődik addig, amíg a szerkezet el nem éri az emeletet. Ha ez megvan, a robotporszívó kigurul a mászós dokkolóból és elkezdi a rendelkezésére álló terület takarítását. A feladat végeztével pedig a szállító egység le is viszi a robotot az alsó szintre – erről ide kattintva láthat videót.

Hogy ez a speciális robot mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba, arról nem közölt információt a gyártót, ahogy az árról sem. Nem világos továbbá az sem, hogy a kerek robot szállítását végző egység kompatibilis lesz-e más gépekkel, vagy csupán a Mova Zeus 60 lifteztetésére képes. Ugyanezek a kérdések felmerültek a Dreame Cyber X kapcsán is, az Anker lépcsőmászós megoldásáról ugyanakkor már tudni, hogy az Omni S2 robotporszívó mellett más modellekkel is használható lesz, illetve itt már azt is bejelentette a gyártó, hogy jövőre biztos forgalomba kerül a speciális gép.

Bár azt még szintén nem tudni, hogy az említett Eufy MarsWalker pontosan mennyibe fog kerülni, de arra azért lehet számítani, hogy bőven 1000 dollár feletti eszközökről van szó, tehát a lépcsőket megmászó takarító robotok egyelőre csak egy nagyon szűk réteg számára lesznek elérhetők. Ráadásul ezekért az összegekért a gépek még arra sem képesek, hogy menet közben leporszívózzák a lépcsőket.

Hogyan válasszuk ki a nekünk megfelelő álló porszívót? Egy vezeték nélküli rúdporszívónak számos előnye van, így egyre többen gondolkodnak a „zsinór elvágásán”, a vezetékes, földön guruló hagyományos megoldások lecserélésén. A kínálat viszont jelentős, az árak 50 ezertől akár 500 ezerig is terjedhetnek, és ezzel párhuzamosan a teljesítmény és a kínált funkciók is jelentősen eltérnek. Ide kattintva olvasható a kisokosunk, amelynek célja, hogy a tapasztalataink alapján segítsen eligazodni az ilyen típusú eszközök világában, részletesen bemutatva, mire érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vásárlás előtt.

Az biztos, hogy idén ősszel beléptünk a lépcsőmászó robotporszívók korába, arra ugyanakkor még várni kell, hogy ezek az egyelőre kísérleti megoldások kereskedelmi forgalomban, és értelmezhető áron legyenek elérhetők. Viszont addig is, ha valaki önjáró takarító gép vásárlásán gondolkodik, annak ajánlom azon cikkünket, amiben körbejártam, mire érdemes figyelni vásárlás előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes továbbá elolvasni a legutóbbi tesztemet, amiben három modellt, a Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, a Dreame L40 Ultra AE és Mova Z50 Ultra névre hallgató modelleket vettem alaposabban szemügyre.