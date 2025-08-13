Új Guiness-rekordot állított fel egy kínai robotkutya

A kínai Zhejiang Egyetem bejelentette, hogy a White Rhino elnevezésű robotkutyájuk új Guiness-rekordot állított fel 100 méteres futásban: 16,33 másodperc alatt futotta le a távot. Ezzel megdöntötte a koreai Hound korábbi, 19,87 másodperces, robotokhoz köthető rekordját – írja az Interesting Engineering.

A bravúrt egy Hangcsouban található tesztpályán érte el a négylábú robot, ami azért még mindig jócskán elmarad az ember által leggyorsabban teljesített 100 méteres világcsúcstól. Ezt Usain Bolt jamaikai sprinter tartja 2009 óta a maga 9,58 másodpercével.

A gép képességei több komponensből tevődnek össze. Egyrészt modellezték, hogy az egyes mechanikai alkatrészek hogyan viselkednek különböző valós életbeli körülmények között, majd ezeket használva finomhangolták a korábbi geometriai és motorikus specifikációkat. Szoftveres téren a robot mozgása egy megerősítéses tanuláson alapuló, dinamikus vezérlési stratégián nyugszik, amely lehetővé teszi, hogy valós időben koordinálják a lépéseket és az egyensúlyozási manővereket.

A robot nem pusztán a gyorsasága miatt figyelemre méltó, hanem azért is, mert a White Rhino nehéz terhek cipelésére is alkalmas, akár 100 kilónyi csomagot is rá lehet pakolni. Dr. Cseng Shaoven, a kutatócsoport tagja szerint jövőbeli céljuk, hogy a robotot a „gyors futásról” a „hasznos futásra” képezzék át, tehát, hogy nagy terheket is gyorsan el tudjon majd juttatni egyik pontról a másikra.