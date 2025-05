Kínai robotkutyát szerzett be Újpest önkormányzata

Nem akármilyen „játékszert” szerzett magának Újpest önkormányzata: egy robotkutyát. A kerület Facebook-oldalán egy videót is megosztottak az új „lakóról”, aki a bejegyzés szerint az újpesti események és óvodai foglalkozások visszatérő vendége lesz. Első szereplése május 25-én, a Régi Idők Gyereknapján várható.

Az eszközt azzal a céllal szerezték be, hogy játékos formában segítse megérteni a felelős állattartás alapjait, valamint az állatvédelem fontosságát a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Emellett az Állatmentő Liga munkáját is támogatja majd: hosszabb távon akár mentési helyzetekben is bevethető lesz, például nehezen megközelíthető területeken vagy speciális feladatoknál.

Bár a bejegyzés erre nem tér ki, a felvételből jól látszik, hogy a robotkutya a Unitree Robotics nevű kínai cég gyártmánya. Pontosabban egy Unitree Go2 modell, amely a vállalat weboldala szerint 1600 dolláros, vagyis mintegy 570 ezer forintos ártól vásárolható meg.

Érdekesség, hogy a Unitree robotkutyáit a kínai hadsereg is alkalmazza katonai felderítésre és célpontok bemérése, de némelyiket automata gépfegyverrel is ellátták, hogy lecsaphasson az ellenségre.

A Unitree robotkutyái távirányítóval vezérelhetők, de kis kijelölt területen akár önműködően is képesek mozogni.