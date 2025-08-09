spacexűrhajó
Földet ért a SpaceX űrkapszulája, négy űrhajóst hozott haza

Keegan BARBER / NASA / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 09. 21:03
Keegan BARBER / NASA / AFP

Földet ért a SpaceX űripari cég Crew Dragon típusú űrkapszulája szombaton négy űrhajóssal a fedélzetén. Öt hónapos küldetés után pénteken indult vissza a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) az amerikai Anne McClain és Nichole Ayers, a japán Onisi Takuja és az orosz Kirill Peszkov.

A NASA élő közvetítésén látható volt, amint az űrkapszula – a csaknem 18 órás utazás végén – a Csendes-óceánban landolt Kalifornia partjainál.

Augusztus 2-án már sikeresen megérkezett az ISS-re a most hazatért négy asztronauta helyére álló újabb csapat: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajós a tervek szerint hat hónapot tölt majd az állomáson.

(MTI)

