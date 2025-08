Óriási a felfordulást okozott a videójátékiparban a mesterséges intelligencia megjelenése: sok kiadó ugyanis csak arra vár, hogy ilyen eszközökkel tehesse élethűbbé a játékát. A The New York Times szerint az MI használata a videójátékokban nemcsak arra adna lehetőséget, hogy a szinkronszínészek és az írók munkáját felváltsa, hanem arra is, hogy valós időben reagálni képes mellékkaraktereket tegyenek a szoftverekbe.

Ez pedig már egyáltalán nem a távoli jövő zenéje. Két évvel ezelőtt az ausztrál Replica Studios tech cég kiadott egy demót egy, a Mátrix franchise-on alapuló játékhoz. A generatív mesterséges intelligencia által vezérelt NPC-k (nem-játékos karakterek) azontúl hogy hangot kaptak, valós időben tudtak reagálni a mikrofonnal rendelkező ember játékosok kérdéseire.

Az egyik tesztelő arról számolt be, hogy a karakterek hamar nyugtalanító gondolatokat fogalmaztak meg, amikor rájöttek, hogy nem valóságosak. „Ki kell jutnom ebből a szimulációból, vissza a feleségemhez” – mondta az egyik NPC. „Segíts rajtam, nem látod, hogy bajban vagyok?” – mondta egy másik.

A fejlesztő cég története nemcsak arra mutat rá, hogy mennyire ijesztő lehet egy elszabadult programkód, hanem arra is, hogy milyen drága ez a technológia. A Replica Studios ugyanis 2024-ben csődbe ment, mivel a költségek az égbe szöktek, és a verseny is egyre csak fokozódik a területen.

Joggal merül fel a gondolat, hogy az MI térnyerésével csak még tovább nyílik majd az olló a nagy cégek és az indie stúdiók között. A Sony és az Nvidia ugyanis a hírek szerint jelentős forrásokat fordít arra, hogy szimulált karakterekkel népesítsék be a videojátékos világokat. Sokan azt is elképzelhetőnek tartják a közösségi médiában, hogy a GTA VI jelentheti majd ebben a következő nagy lépést.