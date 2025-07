Lézerfegyverrel felszerelt tankot mutatott be Törökország

Csúcsmodern páncélozott harckocsit mutatott be Törökország, amely a harctereken egyre elterjedtebb drónok ellen jelenthet védelmet. Az ALKA-KAPLAN nevű hibrid járművet erős lézerekkel és elektromágneses energiafegyverekkel is felszerelték, így a drónok mellett akár helikopterekkel és más repülő fegyverekkel szemben is hatásos lehet.

Az Interesting Engineering beszámolója szerint az ALKA-KAPLAN-t közelharcra tervezték. Elektromágneses műszereivel képes megzavarni az ellenséges eszközöket, lézereivel pedig megsemmisíteni a célpontokat.

A helyhez kötött védelmi rendszerekkel szemben nagy előnye, hogy képes helyváltoztató mozgásra, ennek köszönhetően pedig más harckocsik kíséreteként tud szolgálni, haladás közben is védelem alatt tartva őket. Az elektromágneses fegyver ráadásul a még nem felrobbant bombákat és improvizált robbanószerkezeteket is képes ártalmatlanítani a csatatéren.

