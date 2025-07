Megörökítette a Hubble a csillagközi objektumot

Első alkalommal készített felvételt a Hubble-űrteleszkóp a 3I/ATLAS üstökösről – írja a Space.com.

Az objektum különlegessége, hogy ez a harmadik bizonyítottan csillagközi eredetű látogató, amelyet a Naprendszerben detektáltak.

Az égitest felfedezését július elején jelentették be, azóta sok kutató foglalkozott a megfigyelésével. A vizsgálatok részeként kiderült többek között, hogy rendkívül ősi, méretes objektumról van szó.

Egy astrafoxen néven futó asztrofizika-hallgató a Bluesky felületén hívta fel a figyelmet az új Hubble-adatokra július 21-én. A képek alapján rövid animációt készítettek, ezen jól látható az üstökös kómája.

Hubble Space Telescope images of interstellar comet 3I/ATLAS are out! These were taken 5 hours ago. Plenty of cosmic rays peppering the images, but the comet’s coma looks very nice and puffy. Best of luck to the researchers trying to write up papers for this… archive.stsci.edu/proposal_sea… 🔭

[image or embed]

— astrafoxen (@astrafoxen.bsky.social) 2025. július 21. 23:28