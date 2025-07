Valami nagyon félrecsúszott a Nothing új kütyüinél

A Nothing július elsején lerántotta a leplet az első csúcskategóriás okostelefonjáról, a Nothing Phone (3)-ról, valamint a cég történetében először egy fejhallgatót is piacra dobott Nothing Headphone (1) néven. A brit vállalatra eddig is jellemző volt az extravagáns dizájn, azonban eddig nagyjából egyértelmű volt a közönség véleménye: hiába szokatlan, mégis egyedi és pofás a LED-fényekből álló Glyph interfész és a transzparens megjelenés. Az új termékeknél viszont véleményem szerint valami nagyon félrement ezen a téren.

Nothing Phone (3)

Kezdjük az alapoktól. A Nothing Phone (3) a cég első flagship modellje, ami az áron is meglátszik: a gyártó oldalán 343 ezer forintos nyitó ár szerepel, amivel picit sikerült a Samsung Galaxy S25 379 ezer forintos, és az iPhone 16 400 ezer forintos árcédulája alá pozícionálnia magát. Ez a kompromisszum azonban sok mindenben meglátszik: főleg a középkategóriás Snapdragon 8S Gen 4 lapkakészletben, valamint az LTPS panelben érhető tetten, amely nem tud 1 Hz-ig lemenni, csak 30-ig, ami kihathat az akkumulátor üzemidejére.

Ezentúl a 6.67 hüvelykes, 1260 x 2800 felbontású képernyő védelme is gyengébb, mint amit a flagship modellektől megszokhattunk: a Samsungnál alkalmazott Gorilla Glass Victus 2 helyett csupán egy Gorilla Glass 7i szavatolja az ütések és karcok elleni protekciót. Az IP68-as por- és vízállóságnál szintén található jobb ajánlat ebben az árszegmensben.

Az ennél is nagyobb hibája a készülékeknek azonban véleményem szerint a dizájnban rejlik. A Nothing eldobta a védjegyévé vált LED-fényekből álló Glyph interfészt, és egy, a hátlap jobb felső sarkába helyezett, néhány száz pixelből álló apró másodképernyőre, az úgynevezett Glyph Mirrorra cserélte azt. Itt többek közt olyan információkat láthatunk, mint hogy hány százalékon áll az akkumulátor töltöttsége, vagy hogy ki hív minket. Emellett pedig stopperórát és még sok, kevésbé fontos funkció is bekerült a rendszerbe, köszönhetően a Nothing lelkes fejlesztői közösségének.

A gyártó az egyébként meglehetősen korrekt kamerarendszer lencséinek elhelyezésénél is furcsa módszert választott.

A bal felső sarokban található egységek alapvetően egy L-alakú elrendezést kaptak, azonban a felső kamera asszimetrikusan lett elhelyezve, amit bár valószínűleg egyedi megoldásnak szánt a gyártó, sokkal inkább tűnik hibás kivitelezésnek.

Vannak azért pozitívumok is: az 5150 mAh-os akkumulátor a hírek szerint elég hosszú üzemidőt biztosít, ha pedig töltésre kerül a sor, azt akár 65 wattal is meg tudjuk tenni vezetékesen. Vezeték nélkül 15 watt a maximum teljesítmény, és 5 wattos visszatöltésre is van lehetőség.

A kamerákról szintén elég jók az első benyomások. A hátlapon három egység kap helyet: egy 50 megapixeles f/1.68 rekeszértékű, optikai képstabilizálással ellátott főkamera, egy szintén 50 megapixeles, f/2.68 rekeszértésű, optikai képstabilizással és autófókusszal ellátott periszkópos telefotókamera, valamint egy ismté csak 50 megapixeles f/2.2 rekeszértésű ultraszéles egység. Az előlapi kamera ugyanígy 50 megapixeles. A telefotó kamera háromszoros optikai zoomra, és akár 60x-os digitális zoomra is képes, amibe az MI is besegít, a hírek szerint egész jól.

A készülék továbbra is az egyik legjobb androidos szoftvert, a Nothing OS 3.5-ös verzióját futtatja, és jó hír, hogy már 5 év Android-támogatást és 7 év biztonsági frissítést ígér a gyártó a modellhez. Joggal merülhet fel viszont a kérdés, hogy ezek az egyébként korrektnek mondható specifikációk és a flagshipekhez képest relatíve alacsony ár mennyire tudja ellensúlyozni fogyasztói szempontból a – véleményem szerint – igencsak félrement dizájnt.

Nothing Headphone (1)

Ma már talán kevesebben emlékeznek, de a Nothing története egy fülhallgatóval kezdődött, amikor 2021-ben bemutatták az Ear (1) eszközüket. Azóta a gyártó szinte minden évben piacra dobott legalább egy audióeszközt, tavaly pedig már egy nyitott fülhallgatóval is beléptek a piacra. Most pedig egy brit audiocéggel, a KEF-fel közösen megcsinálták az első over-ear fejhallgatójukat is, amelyet 127 ezer forintért vásárolhatnak meg a magyar felhasználók.

Az új mobilhoz hasonlóan kissé furcsa megjelenésű, 329 grammos Headphone (1) támogatja a Hi-Res Audiót az LDAC kodek révén, emellett opció a veszteségmentes zenelejátszás USB-C porton és a 3,5 milliméteres csatlakozón keresztül is. A 40 mm-es dinamikus hangszóróval ellátott fejhallgató természetesen képes aktív zajszűrésre (ANC), de átlátszó (transparency) mód is van rajta, amelyek között gombokkal vagy a továbbra is remek Nothing X alkalmazásban váltogathatunk. A gyártó ígérete szerint a telefonhívások minősége is kiváló a négymikrofonos, mesterséges intelligenciával felturbózott ENC rendszernek köszönhetően, amelyet több mint 28 millió zajos helyzetben képeztek ki.

A gyártó szerint az 1040 mAh-os akkumulátor akár 80 órányi zenelejátszást is ki lehet csikarni egyetlen töltéssel. Ez arra az esetre vonatkozik, ha nincs bekapcsolva az ANC, ha igen, akkor ez nagyjából 35 órára módosul. A teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe, jó hír azonban, hogy csupán 5 perc töltéssel akár 5 órányi lejátszást is elérhetünk. Adott a Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair lehetőség és a Dual Connection is. A Headphone (1) IP52-es por- és vízállósággal van ellátva.