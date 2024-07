A Nothing új fülese a bizonyíték, hogy megéri hallgatni a felhasználókra

Az elmúlt években a tech piac egyik legkellemesebb meglepetése egyértelműen a brit Nothing vállalat feltűnése volt. Carl Pei, az általa is alapított OnePlus-ból kilépve hozta létre új cégét, ami már az első okostelefonjával (az általunk is kedvelt Nothing Phone) sikeresen ragadta meg a szakértők és a fogyasztók figyelmét, ami nem kis teljesítmény az olyan jól bejáratott márkák mellett, mint az Apple, a Samsung vagy éppen a Xiaomi.

Az extravagáns mobilszéria már a harmadik generációjánál tart, több árszegmenst lefedve, a felhasználói visszajelzések és személyes tapasztalataink alapján pedig tényleg jól összerakott, sok szempontból egészen egyedi eszközökről van szó.

A mobilok mellett viszont más területeken is jelen kell lennie egy vállalatnak, hogy versenyképes legyen: nem véletlen, hogy a nagy cégek is rengeteg kiegészítőt dobnak piacra – ezzel ellensúlyozva a jó ár/érték arányú készülékek gyártásának terheit. A Nothing a kezdettől számolt ezzel, így már az első Nothing Phone előtt bemutatták a Nothing Ear (1) fülhallgatót, amit két évvel később a Nothing Ear (2) követett.

A Nothing Phone (2a) megjelenésével párhuzamosan a fülhallgatóit is újragondolta a cég, és áprilisban előállt a megfizethető(bb), mindössze 39 ezer forintos Nothing Ear (a) és a valamivel drágább, 55 ezer forintos, de sokoldalúbb Nothing Ear fülesekkel.

A két eszköz a nyár elején szerkesztőségünkbe is megérkezett, és két hét aktív használat után azt kell mondanom, a brit cég még mindig tudja, mitől döglik a légy, hiszen nemcsak egyedi dizájnt és a remek ár/érték arányt kapunk, de a korábbi hibák, így például a gyenge üzemidő kiküszöbölésére is jutott energia. Cikkemben azt foglalom össze, pontosan mit kínál a szimplán Nothing Ear nevű drágább modell.

Nothing Ear fülhallgató

A gyártó – a szokásához híven – minimalista papírdobozba csomagolta a kütyüjét, amit konkrétan szét kell tépnünk ahhoz, hogy hozzáférjünk a füleshez. Ezt megtéve azonnal meg is pillanthatjuk az átlátszó műanyag tokban lévő füleseket, amik alatt megbújik még két eltérő méretű (S, L) szilikonharang, egy USB-C kábel a töltéshez, és egy leírás, amiből kiderül, hogyan csatlakoztatható az eszköz a Nothing X alkalmazáshoz. A párosítás persze elvégezhető hagyományos módon is: a tokon lévő egyetlen gombot nyomva tartva a rovat Xiaomi és Samsung telefonjai azonnal felismerték a fülest.

A Nothing Ear egy 55,5 x 55,5 x 22 milliméteres, 51,9 grammos bölcsőben érkezik, átlátszó fedéllel, amin van egy mélyedés, hogy könnyen kibányászható legyen a zsebből, de a tok ennek hála unaloműzés gyanánt akár fidget spinnerként is használható. A transzparens dizájn jól néz ki, viszont két hét után nehéz megmondani, hogy a tok mennyire bírja a karcokat, és várható-e elszíneződés az átlátszó részeknél.

A fedlapot felnyitva letisztult dizájn fogadja a felhasználót, a megszokott, pixelekből kirakott Nothing felirattal, valamint egy LED-fénnyel, ami a bölcső akkumulátorának töltöttségét jelzi. Oldalt találjuk az USB-C portot és a már említett párosító gombot, amit nyomva tartva aktiválható a bluetooth-os összekötési folyamat.

A fülesek a beépített mágneseknek hála maguktól bepattannak a foglalatokba, az oldalakat pedig a gyártó előzékenyen meg is jelölte számunkra: a jobb piros pontot, a bal pedig fehér jelzést kapott, így nehéz összekeverni, melyiket hova kell illeszteni.

A fekete és fehér színben elérhető, mindössze 4,62 grammos, pehelykönnyű fülesek szára a megszokottnál laposabb kialakítást kapott, természetesen a Nothingtól megszokott átlátszó dizájnnal, így a belső alkatrészek most is tisztán kivehetők. A szárak alján és tetején egy-egy mini hangszóró is helyet kapott, ezek meglepően nagy hangerővel teszik lehetővé, hogy megtaláljuk az elkallódott egységeket.

Oldalt egy-egy érzékelő is található, amik hangvisszajelzések kíséretében teljesítik az érintésekhez társított feladatokat. Az appban beállítható, mi történjen a kettő, illetve három koppintás vagy a hosszú nyomva tartás nyomán – az egyetlen megkötés, hogy az egy érintés kizárólag a zene leállítását/újraindítását szolgálhatja.

A fülhallgatók IP54, míg a tok IP55 szabvány szerinti víz- és porállósággal rendelkeznek, így a csöppenésekkel még csak-csak elbírnak, arra viszont figyelni kell, hogy ne ejtsük be őket mondjuk egy medencébe. Érdemes kiemelni azt is, hogy az eszköz Bluetooth 5.3 szabványt használ, ami a hatótávra és az üzemidőre is pozitív hatással van.

Parádés hangzás

Az első generációs Nothing fülesek megjelenésekor a vállalat rengeteg visszajelzést kapott, hogy nagyon egysíkú a termék hangzása, amit már a második szériánál is igyekeztek orvosolni: felkértek egy, az Ear (1)-gyel kritikus youtubert, hogy értékelje, és adjon javaslatokat a prototípustermék hangszínek javítására. A jogos kritikával szembeni megértés és nyitottság véleményem szerint mostanra érett be igazán, ugyanis a 2024-es Nothing Ear az árához képest kiváló hangélményt kínál – ez egyben arra is bizonyíték, hogy igenis érdemes hallgatni a felhasználók visszajelzéseire.

A testreszabhatóság révén komoly hangerő csikarható ki a fülesekből, amik jól reagálnak az eltérő zenei stílusokra. Ebben sokat segít a Nothing X alkalmazás is, amiben saját hangprofil hozható létre. Az egyszerű hangszínszabályzóval szintén korrekt minták (preset) és beállítások között válogathatunk, adott például a több basszus lehetőség, ami elektronikus és metál zenénél egyszerűen kihagyhatatlan. Ezen felül opció az 5 szintes ultra bass opció is, ami tovább fokozhatja a mélyeket.

Az alkalmazásban beállítható az is, milyen legyen a zajszabályozás.

Itt három lehetőség áll rendelkezésre: zajszűrés, átláthatóság és kikapcsolt üzemmód. Az elsőben három „fokozat”, valamint az adaptív zajszűrési opció áll rendelkezésünkre. Ezek megszabják, mennyire legyen szigorú a szoftver a háttérhangok kiszűrésében. A gyártó szerint a készülék akár 40 decibellel is képes csökkenteni a környezeti zajokat, ám érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb modellhez hasonlóan a Nothing Ear is leginkább a mély hangok, például a tömegközlekedési eszközök, és a monoton gépi hangok kiszűrésére alkalmas, a magas tartománnyal szemben kevésbé eredményes.

Az adaptív zajszűrés kapcsán érdemes kiemelni, amennyiben az eszköz zenehallgatás közben érzékeli, hogy valaki hozzánk beszél, a zene lehalkul, így figyelhetünk a másik mondandójára. Ez a funkció ugyan még nem százszázalékos, de a munkában és otthon is hasznosnak bizonyult. Az átláthatóság beállítást választva szintén eredményesebben kommunikálhatunk a környezetünkkel, de mozgás idején is előszeretettel használtam ezt a beállítást. Biciklizésnél például érzékelni tudtam a környezetem zaját, ami nem jön rosszul, főleg, ha városban közlekedik az ember.

A füles a hívásoknál is jól vizsgázott, ami a fejlett zajszűrésnek és az oldalankénti három mikrofonnak köszönhető.

Az alkalmazásban ráadásul az eddig említetteknél is több beállítás közül válogathatunk: személyre szabhatjuk a hangzást egy négyperces teszt elvégzésével, sőt, még fülbetét-beilleszkedési vizsgálatot is végezhetünk, hogy kitapasztaljuk, melyik a legjobb harangméret a számunkra. Azzal ugyanakkor érdemes tisztában lenni, hogy amennyiben a teszt során a szoftver rendben talál mindent, a környezetünk akkor is hallani fogja, mi szól a fülesünkből.

Újdonság továbbá, hogy a kettős kapcsolat (azaz multipoint) opció révén egyszerre két eszközhöz (mondjuk mobilhoz és laptophoz) is csatlakoztatható, és így megoldható például, hogy az egyiken zenét hallgassunk, majd azonnal válthassunk a másikra, ha például elkezdődik egy online értekezlet. Mindemellett pontosan lekövethető a főmenüben, hogy áll az egyes oldalak és a tok töltöttsége.

Örömteli csalódás

Korábban a legtöbb panasz a Nothing füleseire az üzemidő kapcsán érkezett. Itt érhető igazán tetten, milyen jó is az, ha a gyártónak összetartó felhasználói bázisa van, illetve, ha napi szintű kapcsolat alakul ki egy cég és annak fogyasztói között. A Nothing Ear esetében ugyanis ezen a téren is jelentős fejlődés tapasztalható.

A tok egy korrekt méretű, 500 milliamperórás aksival van felvértezve, a fülesek pedig egy-egy 46 milliamperórás egységet kaptak. Ez nem kis ugrás ahhoz képest, hogy két évvel ezelőtt még csak 485/33 milliamperóra volt a felosztás. Ez az üzemidőben is tetten érhető: a gyártó legalább 40 óra zenehallgatást ígér aktív zajszűrés nélkül, amit meg tudok erősíteni, ugyanis a kéthetes teszt során a tokot még egyszer sem kellett újratöltenem. Ez elég jó eredmény, tekintve, hogy ezen időszakban minden nap használtam a fülest.

Figyelemreméltó az is, hogy az eszközök 9 órán át bírják 100 százalékra töltött teleppel, a bölcsőbe pedig mindössze 10 perc alatt 10 órára elegendő szufla juttatható. Emellett opció a vezeték nélküli energiaátvitel, ami szintén kellemes meglepetés az ár fényében.

A Nothing Ear 55 ezer forintért jó vétel, tekintve, hogy a hasonló képességű, kétéves Samsung Galaxy Buds2 Pro még mindig drágább újonnan. Érdemes továbbá azt is megemlíteni, hogy a füles szoftvere, tehát a Nothing X nemcsak Androidon, de iOS-en is elérhető, a készülék továbbá kompatibilis a Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair rendszerekkel, így telefonokkal és a számítógépekkel is pillanatok alatt párosítható.

Aki pedig szeretne felkészülni a mesterséges intelligencia alapú személyi asszisztensek korára, szintén jól járhat, ugyanis a Nothing és az OpenAI közti partnerség eredményeként nemsokára ChatGPT-integrációt is kapnak a fülesek, igaz, ez a hírek szerint először csak azoknak lesz opció, akik Nothing Phone-nal rendelkeznek.