Négy éve ígérgetett újítás jön a Spotify-ra

Kétségtelen, hogy napjainkban a Spotify a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltató, azonban van egy nagy hiányossága a riválisokhoz, például az Apple vagy Amazon Musichoz, illetve a Tidalhoz képest: még most, 2025-ben sem lehet veszteségmentes formátumban hallgatni a dalokat a platformon. Most azonban úgy tűnik, ennek a korszaknak, és sok év ígérgetés után végre megjelenhet idén ez a funkció az alkalmazásban – írja a Verge.

A Spotify eredetileg 2021-ben jelentette be a „Spotify HiFi” csomagot, amelyet még abban az évben el is akartak indítani, ám ez végül nem történt meg. Utána sokáig kínos hallgatás volt a funkcióról, mígnem Daniel Ek, a Spotify vezérigazgatója 2024-ben azt nyilatkozta, hogy a vállalat a Spotify „deluxe” verzióján dolgozik, amelybe ez is bekerülhet. Idén februárban aztán a Bloomberg rántotta le a leplet arról, hogy a Spotify az év végére egy új „Music Pro” csomagot vezethet be, amelynek része lesz a jobb minőségű streaming, igaz, ezért magasabb árat is kell majd fizetni.

A Spicetify X-oldalon megjelent poszt szerint a Spotify új verziójában már fellelhetők az első utalások a veszteségmentes hangzásra.

Az egyik képernyőképen az látható, hogy a veszteségmentes hangzás megjelenik az oldalsávon az eszköz csatlakoztatásakor. Egy másik fotó arról tanúskodik, hogy a veszteségmentes hangzás látható a streamelési minőség opciójaként az alkalmazás beállításaiban. A jobb minőséget biztosító lehetőség a hírek szerint mind a Spotify Connecten, mind pedig a webes lejátszóban elérhető lesz.