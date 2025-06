Több évtizedes szerződéseket bontanak fel a mobilszolgáltatók: 200–300 ezer új ügyfele lehet a Yettelnek, a One-nak és a Telekomnak

Hazánk három nagy mobilszolgáltatója (Telekom, One, Yettel) az elmúlt években jelentős mértékben növelte szerződéseinek díjait a rossz gazdasági körülményekre hivatkozva. Habár az inflációkövető díjkorrekciót nem azonos mértékben és nem is mindig alkalmazták, ennek veszélye arra késztetett jó néhány felhasználót, hogy olcsóbb lehetőségek után nézzen. Ennek hatására sokan kötöttek ki úgynevezett ATR-cégeknél, amelyek jelentősen olcsóbb és személyre szabottabb lehetőségeket biztosítottak a vásárlóknak.

Ezek a sokszor flottákra alapozó vállalkozások üzleti előfizetéseket vesznek igénybe az említett nagy szolgáltatóktól, majd azokat végfelhasználók felé értékesítik. Ez több évtizede bevett üzleti modell a magyar piacon, az ilyen szolgáltatásokat önkormányzatoktól kezdve szakszervezetek, egyházak, de akár kis- és közepes vállalkozások és hazánkban működő multinacionális cégek is igénybe vehetik.

A témában folytatott háttérbeszélgetéseink alapján úgy tűnik, a hazai mobilszolgáltatók közül a Yettelnél összpontosul a legtöbb ilyen továbbértékesített előfizetés.

Mégis mindhárom óriásra vonatkozik az a tavaly októberben, a One létrejöttének idején született NMHH-határozat, amelyre hivatkozva a cégek megszüntetnék a jelenlegi formában fennálló ATR-szerződéseket.

A lapunk birtokába jutott, nem nyilvános, OH/5182-6/2024 számú végzés kapcsán egy lapunknak nyilatkozó, ám a neve elhallgatását kérő ATR-piaci szereplő elmondta: a határozat mellékletében felsorolt vállalkozásoknak akár 200–300 ezer végfelhasználója is lehet, akiknél így jelentős emelkedés következhet be a szolgáltatások árában. Az egyik szolgáltató lapunknak tagadta, hogy azonnali drágulás jönne a csomagokban, azt azonban elismerték, hogy az inflációkövető díjszabás ezekre is vonatkozni fog, amitől eddig sok ATR-cég védte a fogyasztóit. Megszólalónk szerint minden most fennálló partneri szerződést megszüntetnének, annak ellenére, hogy csak néhány olyan cég van, amelyik nem felel meg az említett végzésben lefektetett szabályoknak.