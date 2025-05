Hiába érkezik a GTA 6, az idén 12 éves GTA 5 még mindig úgy fogy, mintha új játék lenne

Jelen állás szerint jövő májusban kerül a boltokba a Grand Theft Auto VI, a világ legjobban várt játéka, amihez azután adott ki új előzetest a fejlesztő Rockstar Games, hogy bejelentették, idén már nem jelenik meg a program. Az amerikai fejlesztőcsapat 2013-ban adta ki az előző részt, az elképesztően népszerű, és számos újrakiadást megélt GTA V-öt, amelyből még bő egy évtized után is annyit vásárolnak az emberek, amennyit bármelyik frissen kiadott vadonatúj videójáték megirigyelhetne.

A Rockstar Games alkotásait kiadó Take 2 Games a napokban tette közzé a legutóbbi negyedéves pénzügyi jelentését, amelyből többek között az is kiderült, hogy az idén január 1. és március 31. közötti időszakban (újabb) 5 millió példányt értékesítettek a GTV V-ből.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a 2013-as megjelenés óta 215 millió példányt értékesítettek a játékból a különböző platformokon (PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X és S, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5) – amiben természetesen hatalmas szerepe van a játék online módjának, amivel mind a mai napig milliók játszanak rendszeresen. Érdekesség továbbá, hogy a GTA-sorozat összes részéből már 450 milliónál is több példányt kelt el a széria 1997-es indulása óta.

A Rockstar Games játékai közül ugyanakkor nemcsak a GTA V tarol továbbra is, hiszen még mindig nagyon jól szerepel a Red Dead Redemption 2 is, ami eredetileg 2018 őszén került a boltokba. Ebből a programból már 74 milliónál is több példány kelt el a megjelenése óta, a sorozat részeiből pedig már 100 milliónál is többet értékesítettek.

Hogy a 2013-ban kiadott GTA V minek köszönhetően lett minden idők egyik legsikeresebb játéka, azzal korábban külön cikkben foglalkoztunk.