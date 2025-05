Bemutatkozott a Sony eddigi legjobb zajszűrős fejhallgatója

Közel három évvel a Sony WH-1000XM5 bemutatás után a japán cég végre leleplezte a világ egyik legjobb zajszűrős fülesének régóta várt utódját, ami nem meglepő módon a WH-1000XM6 nevet kapta a keresztségben. A külsőleg alig észrevehetően átdolgozott, és a korábbinál is fejlettebb hardverrel felszerelt, így minden eddiginél jobb zajszűrést ígérő füles már 2025 májusában elérhetővé válik, méghozzá 450 eurós áron, ami az elődnél tízezrekkel drágább, 180 ezer forint körüli magyar árcédulát jelent.

Sony WH-1000XM6 fejhallgató

A fejhallgató burkolata alatt immár egy, a korábbinál hétszer nagyobb teljesítményű QN3 processzor felel – többek között – a zajszűrésért, összesen 12 mikrofonnal kiegészítve – ebből 6 gondoskodik a telefonálás közbeni lehető legtisztább beszédhangról, mesterséges intelligenciával megtámogatva.

A hangzásról ezúttal egy-egy 30 milliméteres meghajtó gondoskodik, és a Sony ígérete szerint a füles 30 órán át képes zenelejátszásra (méghozzá bekapcsolt aktív zajszűréssel), és a Type-C csatlakozón keresztül mindössze három percnyi töltéssel három órára elegendő energia pumpálható az akkumulátorba.

Érdekesség, hogy a fejhallgató ezúttal már használható lesz töltés közben is, ugyanakkor az USB-C/USB-C kábelen keresztül továbbra sincs lehetőség zenehallgatásra, ez továbbra is csak a 3.5-ös jack-csatlakozón keresztül opció.

Az okostelefonos appban immár egy 10 csúszkás equalizer segítségével lesz állítható a hangzás, emellé érkezik a kifejezetten videójátékokra optimalizált mód, és immár adaptív, a környezetünkhöz igazodó lesz a zajszűrés is. A szoftveres trükkök között szerepel a filmezés közben bekapcsolható 360 fokos hangzás, továbbra is támogatott az LDAC formátum, illetve emellett elérhető a DSEE Extreme is. Természetesen ezúttal sem maradt ki a multipoint támogatás, ugyanakkor a WH-1000XM6 továbbra is csak két eszközhöz tud párhuzamosan csatlakozni a Bluetooth 5.3 kapcsolaton keresztül.

Az eszköz a megjelenéskor fekete, ezüst és sötétkék színekben lesz elérhető, megmarad a kagylók külső részén elérhető érintésérzékeny vezérlés, visszatér az összecsukható kiszerelés, a korábbinál vastagabb lesz a fejpánt, a füles mellé járó tok pedig immár nem zipzárral, hanem mágneses megoldással lesz nyitható és zárható. Sokak örömére a korábbi két változattal ellentétben a kagylók mindkét irányba behajthatók lesznek, ugyanúgy mint a korai 1000X modellek esetében.