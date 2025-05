Bill Gates eladományozza vagyona 99 százalékát

A következő 20 év leforgása alatt szinte minden vagyonát eladományozza Bill Gates – jelentette be a milliárdos május 8-án csütörtökön. A CNN beszámolója szerint a Microsoft alapítója már régóta azt tervezi, hogy halála után a Gates Alapítványra hagyja pénzét, hogy azt jótékony célokra használják fel, most viszont felgyorsítaná ezt a folyamatot.

Az új terve szerint 2045. december 31-éig jóformán teljes vagyonát – ami saját becslése szerint nagyjából 200 milliárd dollárt jelent – elosztogatja, majd beszünteti alapítványa működését.

Amint a 24.hu beszámolt róla, Gates korábban azt nyilatkozta, három gyermeke vagyonának kevesebb mint 1 százalékát örökli csak meg halála után, a többi pénz az alapítványhoz kerül. A tetemes összegből az üzletember világszerte szeretné fejleszteni az egészségügyi ellátást, valamint esélyegyenlőségi kezdeményezéseket is támogatna. Azt reméli, mindezzel példát mutathat, és esetleg más milliárdosokat is hasonló tettekre sarkallhat.

Az emberek sok mindent mondanak majd rólam miután meghalok, de teszek róla, hogy azt ne tudják köztük említeni, hogy gazdagon haltam meg. Túl sok sürgős probléma vár megoldásra a világban ahhoz, hogy tartogassam ezt a pénzt, amellyel embereken lehetne segíteni

– írta a most 69 éves Gates a blogján.

A Gates alapítványnak a következő 20 évre három célkitűzése van: nullára csökkenteni az anyákat és csecsemőiket érintő megelőzhető halálesetek számát világszerte, eltörölni a Föld színéről a halálos fertőző betegségeket és több száz millió embert kiemelni a szegénységből.

Bill Gates már régóta ismert arról, hogy óriási összegeket adományoz jótékony célokra. Korábban arról beszélt, végső célja, hogy elosztogassa vagyona nagy részét, és ezzel lekerüljön a világ leggazdagabb embereinek listájáról.

Nem mondom, hogy szörnyű szerepelni ezen a listán, de azt tisztázni szeretném, hogy nem is pozitív dolog. […] Szerintem a világ sokkal jobb hely lenne, ha a milliárdosok sokkal több pénzt adományoznának el önként

– fogalmazott What’s Next? The Future With Bill Gates című netflixes dokumentumsorozat egyik epizódjában.