Zuckerberg bírósági segítséggel tiltaná le volt dolgozója botránykönyvét

Nemrégiben látott napvilágot a volt Meta-alkalmazott, Sarah Wynn-Williams által az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott panasza, amelyből kiderült, hogy a 2015-ben még Facebook néven futó vállalat diktatúrakompatibilis Facebookot akart építeni Kínának. A projekt végül meghiúsult, Mark Zuckerberg pedig 2019-ben végleg elállt a tervtől.

A hír pár nappal azelőtt került nyilvánosságra, hogy a jelentést tevő volt Meta-dolgozó, akit 2017-ben rúgtak ki a cégtől, kiadta volna a könyvét a cégnél történt visszaélésekről, Careless People: A Story of Where I Used To Work címen. A Meta azonban bejelentette, hogy az általuk benyújtott bírósági panasz alapján leállították a könyv promócióját – írja a The Guardian.

A New York Times könyvajánlójában azt írta a kötetről, hogy „kellemetlen, részletes portrét ad a világ egyik legerősebb vállalatáról”, valamint annak vezetőiről, köztük Mark Zuckerberg vezérigazgatóról, Sheryl Sandberg korábbi operatív igazgatóról és Joel Kaplan globális ügyekért felelős vezérigazgatóról.

A letiltásra amiatt került sor az ügyben eljáró bíró szerint, mert a Meta „azonnali és helyrehozhatatlan kárt” szenvedne el ennek hiányában.

A könyvet kiadó Macmillan kiadó jelen volt a döntés kihirdetésekor, és jelezte, nem köti a választottbírósági megállapodás, amely az alkalmazott és a vállalat közötti végkielégítés része volt. A határozat szerint azonban Wynn-Williamsnek abba kell hagynia a könyv promócióját, és amennyire csak teheti, le kell állítania a további kiadást. A bíróság nem rendelt el semmilyen intézkedést a kiadótól.

A Meta szóvivője, Andy Stone a Threads-en közzétette bejegyzésében úgy nyilatkozott:

Az ítélet megerősíti, hogy Sarah Wynn Williams hamis és rágalmazó könyvét soha nem lett volna szabad kiadni.

A kiadó szóvivője csütörtökön ezt a nyilatkozatot tette közzé:

A Careless People Sarah Wynn Williams beszámolója arról, mit látott hét éven át a Metában. Kiadóként elkötelezettek vagyunk a szólásszabadság és a történetmeséléshez való jog mellett. A Meta által indított jogi eljárás miatt a szerzőt megakadályozták abban, hogy továbbra is részt vegyen a könyv nyilvánosságában.