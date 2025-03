Diktatúrakompatibilis Facebookot akart építeni Kínának Mark Zuckerberg

A kínai internet teljesen máshogy fest, mint ahogy azt Európában vagy az Egyesült Államokban élők megtapasztalhatták: más platformok állnak a felhasználók rendelkezésére, amelyek nagyobb cenzúrával operálnak, az állam pedig könnyedén áttekintheti az állampolgárok netes tevékenységét. A nyugati cégek ettől függetlenül időről időre megpróbálnak betörni a piacra: a Google után most kiderült, hogy a Facebook is ezzel próbálkozott, és az emberi jogi aggályok sem zavarták volna Mark Zuckerberget – írja a The Washington Post.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) még tavaly benyújtott, 78 oldalas panasz szerint a 2015-ben még Facebook néven futó vállalat annyira kétségbeesetten szeretett volna belépni a jövedelmező kínai piacra, hogy hajlandó lett volna megengedni a Kínai Kommunista Pártnak, hogy felügyelje az országban megjelenő összes közösségimédia-tartalmat, és megsemmisítse a kívánatostól eltérő véleményeket.

Ez pedig nem csak egy szimpla javaslat volt: kifejlesztettek egy cenzúrarendszert is, amelynek élére egy főszerkesztőt neveztek volna ki, aki kontrollálhatta volna a tartalmakat, és társadalmi felzúdulás idején akár le is állíthatta volna a teljes platformot.

A jelentést jegyző Sarah Wynn-Williams, akit 2017-ben rúgtak ki a Facebooktól, egy könyvet is kiad a héten a cégnél történt visszaélésekről, Careless People: A Story of Where I Used To Work címen.

A panasz szerint a Meta vezetőire agresszívan nyomást gyakoroltak a kínai kormány tisztviselői, hogy a kínai felhasználók adatait helyi adatközpontokban tárolják, ami a jelentéstevők szerint alaposan megkönnyítette volna a Kínai Kommunista Párt számára, hogy titkosan megszerezze polgárok személyes adatait. A Facebook illetékeseinek pedig ezzel nem volt komolyabb gondjuk.

Andy Stone, a Meta szóvivője az ügy kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a Facebook kínai piac iránti érdeklődése sosem volt titok, Mark Zuckerberg azonban már 2019-ben elállt ettől a szándékától. Ennél mélyebben azonban nem kommentálta a most napvilágot látott fejleményeket. Az azóta eltelt évek során a Meta egyébként több fronton is támadta a kínai techszektort: többek közt finanszírozott egy American Edge elnevezésű nonprofit szervezetet, amely Kínát és a TikTokot kritizáló kampányokat folytatott.