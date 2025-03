Megérkezett a javítás a Google hibás tévéokosítóihoz

Korábban megírtuk, hogy az elmúlt napokban rengetegen panaszkodtak arra, hogy működésképtelenné váltak a második generációs Chromecast tévéokosítóik és a Chromecast Audio eszközeik. A Google rögtön elismerte a hibát, és pár nap után meg is érkezett a javítás – írja a The Verge.

A techóriás nem közölte a hiba pontos okát, de jelezte: elkezdték kiadni a hibajavítást mindkét készülékhez. Kiemelték: ahhoz, hogy a javítás települjön az említett eszközökre, azokat csatlakoztatni kell a tévéhez.

A frissítés szépen fokozatosan érkezik majd meg az eszközökre, így meglehet, hogy néhány napig eltarthat, míg mindenkinél újra használhatóvá válnak a kütyük.

Akik azonban megpróbálták gyári állapotba visszaállítani (factory reset) az eszközüket, várhatóan továbbra is belefuthatnak majd a hibába, ami abból áll, hogy nem tudják újból beállítani az eszközüket. A Google ennek megoldásán is dolgozik, de ez a javítás várhatóan később fut majd be.