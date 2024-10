Ráncfelvarrást kapott a Samsung hajlítható kijelzős csúcsmodellje

A dél-koreai gyártó hivatalosan is bemutatta a Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition készüléket, a júliusban bemutatott, hajlítható kijelzős csúcsmodell frissített változatát. A Z Fold6 SE több ponton is eltér elődjétől: többek között karcsúbb kialakítást, 200 megapixeles főkamerát és méretesebb kijelzőt is kapott, írja a Verge.

A készülék komoly ráncfelvarrásokat kapott, melynek köszönhetően ez lett a széria eddigi legkönnyebb és legvékonyabb tagja. A készülék súlya 236 gramm, vagyis 3 grammal kevesebb, mint a sima Galaxy Z Fold 6, kinyitott állapotában pedig mindössze 4,9 mm-es, és még összecsukva sem vastagabb, mint 10,6 mm. Ezek a paraméterek korábban 5,6 milliméter és 12,1 milliméter voltak. A karcsúság miatt azonban az S-Pen-támogatásnak búcsút kellett inteni.

Kinyitva a 8 hüvelykes kijelzővel találkozunk, mely 20:18-as képaránnyal rendelkezik – ez a legszélesebb a Z Fold-szériában. A külső kijelző 6,5 hüvelykes, 21:9-es képaránnyal bír.

Kamerák terén is remek a helyzet: az 50-es helyett 200 megapixeles főmodult kapunk, optikai képstabilizátorral, amelyhez egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű modul társul, ezúttal már autofókusszal ellátva. A 10 megapixeles, 3x-os optikai zoomra képes telefotóegység azonban változatlan, csakúgy, mint a két szelfikamera: a 10 megapixeles külső és a hajlítható részen megbújó 4 megapixeles szenzor tehát változatlan. A főkamera esetében adott a 8K/30 FPS-es videózás is.

Töltés terén nincs változás: továbbra is legfeljebb 25 wattal tölthető kábellel és 15 wattal vezeték nélkül, az aksi pedig még mindig 4400 mAh-os. A Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy lapkával érkezik, amely Android 14 alapon One UI 6.1.1-et futtat. Az Android 15 alapú One UI 7.0 frissítés valamikor 2025 elején várható. A gyártó ezen felül 6 Android frissítést ígér és 7 évnyi biztonsági javítást.

A kizárólag fekete színben kapható telefont Dél-Koreában október 25-től lehet megvásárolni, 16 GB memóriával és 512 GB tárhellyel. A Fold 6 Special Edition 2.789.600 Dél-koreai wonba, vagyis kb. 750 ezer forintba kerül, ám a globális megjelenésről egyelőre nem tudni semmit.