Rászabadítják az internetre a ChatGPT-t

Néhány hónap alatt elképesztő népszerűségre tett szert az OpenAI nyelvi modelljével működő chatbot, a ChatGPT. Biztonsági szempontból ugyan számos kockázatot felvetett az alkalmazás használata, ez azonban korlátozott volt, mivel csak 2021 szeptemberéig rendelkezett információkkal a világról. Emiatt persze a válaszaiban is bőven lehetett hibát találni.

Ez azonban most megváltozik, ugyanis az OpenAI csütörtökön bejelentette, hogy elérhetővé tette a bővítményeket a ChatGPT-hez, melyek kiterjesztik a chatbot tudását, így az már képes hozzáférni külső adatbázisokhoz, és magához az internethez is. A funkciókat először a fizetős ChatGPT Plus előfizetői, valamint a fejlesztők érhetik majd el – írja a TechCrunch.

Azáltal, hogy a ChatGPT közvetlenül hozzáfér az internethez, komoly veszélyt is tartogat, amivel a fejlesztőcég is tisztában van. Sam Altman vállalat elismerte, hogy a webes ChatGPT akár átverést célzó e-maileket is küldhet, megkerülheti a biztonsági korlátozásokat, és általában növelheti a rosszindulatú szereplők jelenlétét.

A vállalat ugyanakkor jelezte, számos biztosítékot helyezett el a rendszerben, amelyekről belső és külső csapatok tájékoztattak, hogy megakadályozzák az ehhez hasonló visszaéléseket.