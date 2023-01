Kiderült, milyen elváltozásokat okozhat az e-cigaretta a tüdőben

Egyre népszerűbbek a dohányosok körében a különböző e-cigaretták, amelyekről azonban kiderült, hogy jelentős terhelést jelentenek a bolygónk számára. Az eszközökre gyakran hivatkoznak úgy, mint a hagyományos dohánytermékek kevésbé káros változata, azonban egy új, a Federation of American Societies for Experimental Biology folyóiratban közzétett kutatás szerint ezek az eszközök is meglehetősen károsak.

Az egereken végzett vizsgálat során egy csoport állatot szobai levegőnek és folyadékgőznek tették ki négy hétig, míg a másikat a Juul e-cigaretta füstjének. Az időszak végeztével teszteket végeztek a két csoport tagjain, mely során gyulladás és genetikai károsodás nyomait keresték – írja a hvg.

Az eredmények arra utalnak, hogy az e-cigi füstjének kitett egerek lényegesen több limfocita és neutrofil granulocita fehérvérsejt jeleit mutatták az úgynevezett bronchoalveolaris mosófolyadékban. Emellett molekuláris és sejtes elváltozásokat is megfigyeltek a tüdőben.

Ugyan az egereken végzett kísérletek tanulságai nem vetíthetők rá egy az egyben az emberi szervezetre, az mindenképp bizonyítottá vált, hogy az e-cigizés közel sem annyival egészségesebb a dohányzásnál, mint azt sokan gondolták.