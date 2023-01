The Last of Us: meglepetést tartogat a Google keresője

A Google rendre előáll valamilyen ötletes ünnepi emblémával (Google Doodle) a neves napok idején. Ez most sincs másképp: az HBO-n debütáló The Last of Us sorozat előtt tisztelegve egy érdekes meglepetéssel találkozhatunk a keresőben – írja a 9to5Google.

A „The Last of Us” kifejezés keresése után akár mobilon, akár asztali gépen próbálkozunk, egy piros gombát ábrázoló gomb jelenik majd meg a képernyőnk alján. Amennyiben elsőre nem tölt be, érdemes az oldalt megjelenő, videojátékos fülre kattintani. A piros gomb lenyomása után azt láthatjuk, ahogy a Cordyceps, a történet szerint az emberiséget kiirtó gomba fonalja el kezd terjeszkedni a képernyőn.

Amennyiben háromszor koppintunk mobilon, az egész oldalt ellepik a gombák. Ugyanez számítógépen is elérhető, viszont ehhez több kattintásra van szükség. Az új funkciót meg is oszthatjuk ismerőseinkkel a jobb oldali gombbal, a bal oldalt található X jellel pedig el tudjuk tüntetni a képernyőről a fonalakat.