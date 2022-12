Tornádóba került egy autó, mindent felvettek a fedélzeti kamerák

Helyi idő szerint december 14-én tornádók sújtottak le Dél-Louisianára, a katasztrófában legalább hárman életüket vesztették – írja a Metro. Az egyik forgószelet egy parkoló Tesla fedélzeti kamerái rögzítették, a Jefferson megyében készült videók különleges szemszögből, belülről mutatják meg a pusztító jelenséget.

Maga tölcsér nem vehető ki a felvételeken, a videók azonban így is jól szemléltetik a tornádó félelmetes erejét.

A forgószél egy télivihar-rendszer része volt, amely az Egyesült Államok nagy részét érintette. Kalifornia egyes részein hó is hullott, ennek egy teve biztosan örült.

A home surveillance video shows the EF-2 tornado that slammed into Jefferson Parish, leaving behind a trail of destruction. https://t.co/GE8B5PMzFG pic.twitter.com/QiF8h3UQ71

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) December 15, 2022