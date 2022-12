Így tüntetheti el a politikai hirdetéseket a Facebookról

A Facebookot a 2016-os amerikai elnökválasztás óta folyamatos kritikák érik, amiért nem tesz eleget a politikai félretájékoztatás korlátozásáért a platformján. A Cambridge Analytica-botrány kirobbanása óta azonban Mark Zuckerberg cége jelentős lépéseket tett a politikai hirdetések korlátozásáért.

Többek közt elkezdte algoritmikusan hátrébb sorolni a politikai tartalmakat és az ezzel foglalkozó sajtótermékeket, és bár kevesen tudnak róla, de kampány idején a felhasználók manuálisan is korlátozhatják, milyen hirdetések jelennek meg – írja a Vox.

Ahhoz, hogy kikapcsoljuk a politikai reklámokat, először el kell döntenünk, hogy egy adott reklámot vagy finanszírozót, netán az összes politikai hirdetést akarjuk kizárni. Előbbit célszerű specifikusan a zavaró hirdetés megjelenésekor kezelni. Ehhez a reklám jobb felső sarkában található három pöttyel jelzett beállítások menüt kell lekoppintani, majd kiválasztani a Confirmed Organization (Jóváhagyott szervezet) menüpontot.

Ekkor egy felugró ablak jelenik majd meg a képernyőn, ahol a három opció közül a See fewer ads about this topic (Kevesebb hirdetés megjelenítése ebben a témában) elnevezésű pontot kell kiválasztani.

Amennyiben általánosságban szeretnénk szűrőt létrehozni a politikai hirdetésekre, egy kicsit nehezebb a dolgunk. Ehhez a hírfolyam jobb felső sarkában elhelyezett, három vonallal jelölt menüt kell lenyitni, ahol a Beállítások és adatvédelem ponton belül a Beállításokra kell koppintani. Itt a harmadik, Hirdetések pont alatt a Hirdetésbeállítások pontra nyomva elénk tárul egy három oszlopra szedett beállítási menü. A középső, Hirdetéstémák fület lekoppintva különböző témákra hozhatunk létre szűrőt.

Ez egyébként nemcsak a politikai hirdetések korlátozásakor, de bizonyos felkapott témák korlátozásában is hasznunkra lehet. Ha például egy sorozat kapcsán el akarjuk kerülni a spoileres posztokat, erre is létrehozhatunk egy szűrőt. Persze ez nem jelent 100 százalékos védelmet, de hatásosabb, mint egy egyszerű hirdetésjelentés.

A most felsorolt beállításokat egyébként épp ugyanígy el lehet végezni Instagramon is. Amennyiben általános korlátozást szeretnénk tenni bizonyos tartalmakra, a Hirdetések beállításon belül a Hirdetéstémák pont alatt válogathatunk. Természetesen a fotómegosztó platformon is van lehetőség a dedikált hirdetések blokkolására, ennek menete ugyanaz, mint a Facebook esetében.