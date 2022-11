A Black Friday-es őrülettel valóban spórolhatunk akár 100.000 Ft-ot?

Az USA-ban a Black Friday-t november utolsó péntekén tartják, így ez az a nap, amikor az emberek tömegével, egymást taposva rohamozzák meg az üzleteket, hogy lecsapjanak a jobbnál-jobb ajánlatokra.

Kis hazánkban viszont ez a „Fekete Péntek” nem ilyen szigorúan csak egy napra esik, sőt van, amikor egymás után több pénteket is érint az esemény. Szinte minden üzlet készül saját Black Friday akcióval online és offline egyaránt. Mégis kevés esetben találhatunk valóban a fekete péntekre jellemző – akár 100.000 Ft feletti kedvezményt jelentő – leárazásokat úgy, hogy ezért még birkóznunk sem kell az üzletekben.

Ahogy azt mindenütt látjuk, a közeli háború és az energiaválság hatására óriási áremelkedések borzolják a kedélyeket. A laptop termékek piaca azon kevesek egyikébe tartozik, ami a tavalyi átlagárhoz képest idén csökkent hazánkban, méghozzá 4%-kal. Ráadásul erre a notebook.hu még rátesz egy lapáttal, a novemberi akciójával!

A notebook.hu 2022. november 18-20-ig tartja a Black Fridayt, ahol valóban 6 számjegyű összegeket spórolhatunk, ha gyorsak és körültekintőek vagyunk. A rohamtempót felvéve érdemes webshopon rányomnunk a rendelés gombra, mert ezek az ajánlatok csak a fent említett napokon és a készlet erejéig lesznek érvényesek. Íme, néhány kiemelt akció az adott időszakra:

Apple Macbook Air 13.3 2020

A Black Friday akcióban minden színvariációban elérhető lesz egy igazi nagyágyú, az APPLE MACBOOK AIR 13.3 2020. Akár 20 hónapra 0% THM-el kedvezményes áron 449.900 Ft-ért juthatsz hozzá!

Microsoft XBOX Series S 512 GB konzol



Beújítanál egy másik játékkonzolt? Erre is van most egy kitűnő lehetőség. A MICROSOFT XBOX SERIES S-el gyorsan barátságot lehet kötni. Egyedi fejlesztésű 512 GB-os tárhellyel, vezeték nélküli kontrollerrel most 119. 900 Ft helyett csak 99.900 Ft-ért lehet a tiéd.

XIAOMI 12X 8/128GB

A Xiaomi telefonok piacán a notebook.hu-n a XIAOMI 12X 8/128GB-al nyerhetünk most nagyot. Vagány színekben, Android 11.0 operációs rendszerrel 8 GB memóriával az alap 249.900 Ft-os ár helyett kedvezményesen most 199.900 Ft-ért vásárolható meg, ami valljuk be nagyon megéri.

ASUS Zenbook Flip 13 OLED



Üzleti, vagy kreatív munkához szeretnél notebookot vásárolni? Ez a tökéletes pillanat, hiszen az ASUS ZENBOOK FLIP 13 OLED – 499.900 Ft helyett csupán 369.900 Ft-ért vásárolható meg Windows 11-el, FHD OLED érintőkijelzővel, Intel Core i7 processzorral! Szupervékony és elegáns, és sokoldalú, így tökéletes társ lehet a munkában.

Hogyan készülj fel a Notebook.hu Black Friday akciójára?

1. November 18-a előtt regisztrálj a notebook.hu webáruházában, hogy 18-án már fiókoddal vásárlásra készen állhass, ne akkor kelljen még ezzel is időt töltened!

2. Add hozzá a kedvencekhez azt a terméket, amire le szeretnél csapni, mielőtt elkapkodják a készletet!

3. Iratkozz fel a notebook.hu hírlevelére, hogy elsőként értesülj a Black Friday indulásáról!

4. Ehhez persze az is kell, hogy kelj korán november 18-án, hogy az elsők között vásárolhasd meg a kiszemelt terméket!