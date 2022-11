Ezek az országok Európa napenergia-nagyhatalmai

Egyre több helyen figyelhetünk fel Európában a napelemek növekvő számára, miután számos ország vezetése ráébredt, hogy a megújuló energiaforrások jelentik az uniós polgárok számára a legkedvezőbb megoldást az éghajlati válságra. Az Ember elnevezésű, tiszta energiával foglalkozó agytröszt szerint azért is fontos az ilyen eszközök telepítése, mert 2035-re a napenergia-felhasználásnak a kilencszeresére kell nőnie ahhoz, hogy a kontinens a Párizsi Egyezményben meghatározott 1,5 Celsius-fokos felmelegedést tartani tudja – írja az Euronews.

Azt, hogy mely európai országok járnak élen ebben a törekvésben, nem egyszerű meghatározni, ugyanis számos különböző mérőszám alapján lehet megítélni a sikert. Ha a napenergia által termelt villamos energia arányát nézzük az energiamixben, Hollandia, Németország és Spanyolország áll az élen, 23 százalékos, 19 százalékos, illetve 17 százalékos aránnyal 2022 nyarán. Görögország szintén előkelő helyet foglal el a rangsorban, és nemrég, ha csak 5 órán keresztül is, de el tudta érni, hogy villamos energiájának 100 százalékát megújuló energiaforrásokból termelje.

Gyors fejlődés figyelhető meg Lengyelországban is, amely 2018 óta 26-szorosára növelte a napenergia-termelését, de emellett Finnországon és Magyarországon is komoly ütemben terjed a megújuló energiák használata.

Szakértők szerint meglepő módon e tekintetben az élmezőny nem egyezik azzal, hogy mely országok a legnaposabbak. Ennek oka, hogy a döntéshozatal mértéke nagyobb befolyásoló tényező, mint az időjárási viszonyok. Jonathan Bonadio, a SolarPower Europe vezető politikai tanácsadója szerint még Svédország közepén is van értelme a napelemek használatának.

A gigawattos határ

Az időjárási viszonyok mellett az ország mérete és lakossági száma is fontos tényező. Herriet Fox, a thinktank elemzője szerint például Luxemburgban a legmagasabb a napenergia használatának aránya, azonban 60 ezres lakosságával ez nem igazán mérvadó. Európa legnagyobb gazdasága, a 83 millió lakosú Németország viszont az EU legmagasabb napenergia-kapacitási célkitűzését határozta meg 215 GW-tal.

A Nyugat-Európai ország 2030-ra 80 százalékos megújuló részarányt kíván elérni, míg más országok, köztük Ausztria, Dánia és Hollandia az évtized végére 100 százalékos megújuló energiafelhasználást céloznak meg.

A SolarPower Europe szövetség hozzáteszi, gigawattos országokat érdemes igazán számba venni. Ezek azok a nemzetek, amelyek legalább egy gigawattnyi napenergiát telepítettek, ami egy atomreaktornak felel meg, és körülbelül 300 ezer háztartás energiaellátására alkalmas. Dánia már most szerepel ezen a listán, amelyre hamarosan Norvégia, Olaszország, Svédország és Belgium is felkerülhet.

A szervezet szerint az egyszerű napelemparkok építése mellett érdemes kísérleti projektekbe is kezdeni. Németországban és Franciaországban például több, mezőgazdasági területen lévő napelem is feltűnt az utóbbi években. Az észak-franciaországi Haute-Saône régióban például az ország egyik legnagyobb napenergiával foglalkozó vállalata jelenleg is azt teszteli, hogy lehet-e úgy napenergiát termelni, hogy azzal nem fosztják meg értékes termőterületeitől a gazdákat. Hollandiában és Svájcban pedig zajvédő falakra szerelnek paneleket, a napelemekkel felszerelt autópályák tervei akár 55 GW teljesítményt is generálhatnak.