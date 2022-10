Így nézne ki ma John Lennon

1940 október 9-én látta meg a napvilágot a The Beatles legendás frontembere, John Lennon. A zenekarával és szólóban is csúcsra jutó énekes 40 éves korában, egy váratlan merénylet következtében hunyt el, amit a mai napig a zenetörténet egyik legmegdöbbentőbb pillanataként tartanak számon. Lennont ugyanis korábbi rajongója lőtte le, éppen akkor, amikor öt év kihagyás után visszatért a zenéléshez, és mindössze három héttel az új albuma 1980-as megjelenése után.

Lennon azóta is szerves részét képezi a popkultúrnák, főleg úgy, hogy tavaly az Oscar-díjas Peter Jackson dokumentumfilmet készített a zenekarról, archív felvételek alapján. A legendás frontember a napokban töltötte volna be 82. életévét, amelyre sok helyütt megemlékezték, ám szinte biztos, hogy a török fotós, Alper Yeşiltaş készítette el a legizgalmasabb mementót. Az isztambuli fotós ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével készített fotót a Beatles frontemberéről, elképzelve, hogyan is nézne ki 82 évesen. Az erről készült fotóját Instagram oldalán osztotta meg:

Nem Lennon az egyetlen híresség, akiről a török művész halála után alkotott képet. Profilját végig pörgetve többek között a Joker szerepével minden idők egyik legjobb színészi alakítását nyújtó Heath Ledgerről, a Halálos Iramban széria korábbi sztárjáról, Paul Walkerről, Diana hercegnőről és Tupac Shakurról, vagy épp Freddie Mercury-ról is találhatunk képeket, amelyeket a mesterséges intelligencia kezelésbe vett.