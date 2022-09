Beköszönt a hacker, miután feltörte az Uber rendszerét

Kiberbiztonsági incidens után nyomoznak az Ubernél, miután számos olyan hír érkezett pénteken, hogy betörtek a cég belső rendszereibe – írja a Verge.

A hírek szerint a támadó egy tizennyolc éves fiatalember lehet, aki a cég levelezésében tudatta a vállalattal, hogy rendszergazdai jogosultsággal bír a cég olyan eszközeinél, mint az Amazon Web Services és a Google Cloud Platform. Erre reagálva a fuvarmegosztó vállalat több belső rendszert, köztük a Slacket is offline állapotba helyezte, amíg kivizsgálják a pontos történéseket.

Az Uber alkalmazottai számára úgy derült ki a támadás, hogy maga a hacker írt a belső Slack-rendszerben.

„Jelentem, én egy hacker vagyok és az Uber adatszivárgást szenvedett” — írta. Az állítólagos hacker ezután felsorolta a bizalmas vállalati információkat, amelyekhez állítása szerint hozzáfér. Végül egy hashtaggel jelezte: az Uber alulfizeti a sofőrjeit.

Honestly kind of a classy way to hack someone 😂😂😂@Uber pic.twitter.com/fFUA5xb3wv

— Colton (@ColtonSeal) September 16, 2022