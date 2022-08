Minden, amit az iPhone 14-ről tudni lehet

Szeptemberben ismét új iPhone-szériát mutat be az Apple, ám ahogy az lenni szokott, az almás cég ismét csak jól titkolja új készülékei specifikációit. Így is kering azonban néhány információ a neten, amelyből kiderülhet, milyen újdongásokra számíthatunk az iPhone 14-es szériától. A bemutató eseményre a Bloomberg szakembere, Mark Gurman szerint 2016 után ismét szeptember 7-én kerül majd sor, amikor is a legújabb Apple mobilokat, és okosórákat mutatják majd be. Októberben pedig egy másik esemény is lesz: itt az új, várhatóan M2-es chippel felszerelt Mac gépek és iPadok kerülnek terítékre.

Drágulás jön

Még mielőtt belemennénk a technikai részletekbe, először érdemes megnézni, milyen modellekre lehet számítani idén az Apple-től. A hírek szerint a vállalat teljesen elkaszálta a mini szériát, ehelyett inkább a nagy képernyőjű Plus/Max szériát részesíti majd előnyben. Így várhatóan a standard iPhone 14 mellett egy 14 Pro, egy 14 Max és egy 14 Pro Max széria érkezhet majd a gyártótól.

Egyes szakportálok szerint évek óta nem volt akkora különbség a standard iPhone és a Pro, illetve Pro Max széria között, mint az idei modellek esetében.

Árban is jelentős drágulás várható a nagyobb teljesítményű iPhone-oknál. Míg a standard iPhone 14 – csakúgy, mint a 13 – 800 dollárról (326 ezer forintról) indul majd, a Pro modellért 1100 (448 ezer forint), a Pro Max modellért pedig 1200 dollárt (489 ezer forintot) is elkérhetnek majd, ami 100 dolláros növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

Búcsúzik a notch, nem jön az USB-C

Külső dizájn terén is komoly változás jöhet, ugyanis az Apple 5 év után eltünteti a notch-ot egyes modelljeiről. A kísérletezést az iPhone 14 Pro, illetve a Pro Max modellekkel kezdik. Ezeknél várhatóan két különálló kivágásra cserélik majd a már megszokottnak mondható kialakítást: egy pirula formájú kivágásra a Face ID számára és egy kisebb lyukra, amelyben az előlapi kamera kap majd helyet – írja a Tom’s Guide.

A szimpla iPhone14 és 14 Max esetében várhatóan marad a notch-os kialakítás. Korábban szó volt arról is, hogy az iPhone 14-gyel már bemutatkozhat a képernyőbe integrált Touch ID is, egy újabb jelentése szerint az Apple kénytelen volt 2023-ra halasztani ennek a funkciónak a bevezetését.

Annak ellenére, hogy az Európai Unió korábban úgy döntött, 2024 őszétől az összes EU-ban értékesített okostelefont – beleértve az iPhone-t is – univerzális USB-C porttal kell ellátni, az Apple várhatóan meghagyja a Lightning-portokat az iPhone 14-es szériában. Változás ebben csak a 15-ös széria megjelenésével jöhet, addig is azonban várhatóan a gyorsabb USB 3.0 adatátvitellel frissített Lightning portokra vált a gyártó.

Kapcsolódó Hamarosan vége az Apple különcködésének 2024-től minden gyártónak kötelező lesz az USB-C töltők használata.

Kamerák tekintetében ugyan megmarad a három fajta érzékelő – főkamera, széleslátó, telefotó -, a fő egység végre nem 12 megapixeles, hanem 48 megapixeles kamerát kap. Ez azonban várhatóan csak a Pro és a Pro Max széria sajátja lesz, a többi készüléknél maradhat a 12 MP-s főkamera. Maga a kamerasziget is picivel nagyobb lesz, így a korábbi széria tokjai nem lesznek jók az új modellre. Egyes hírek szerint a telefotó-kamera még nem kap zoomolási opciót, viszont a selfie kamerák jelentősen javulnak majd: szélesebb látókörrel és először autófókusszal is rendelkeznek majd.

Színek tekintetében az iPhone 14 a már megszokott arany, ezüst, grafit hármas mellett egy lilás színt is behoz majd a választható opciók közé.

Nagy innovációk, és fájó kihagyások

Mint arról korábban már írtunk, az iOS16 bevezetésével egy régóta fennálló problémát orvosol az Apple: végre visszatér a felső sarokban lévő akkumulátor-jelhez a százalékos állapotjelző. Ez azonban még nem túl nagy újítás önmagában, az Always On Display bevezetése viszont már annál inkább. Az androidos telefonokban már régóta jelenlévő funkció biztosítja, hogy zárolt képernyőnél is láthatunk bizonyos funkciókat a képernyőn, ráadásul úgy, hogy az nem is meríti túl gyorsan az aksit.

Kapcsolódó Régóta hiányolt funkció tér vissza az iPhone-okba Öt év után sikerült megoldani ezt a hatalmas rejtélyt.

Az iPhone 13 Pro egyik legnagyobb fejlesztése a 120 Hz-es dinamikus frissítési frekvenciával rendelkező kijelző volt. Az LTPO panel lehetővé tette, hogy a képernyő 120 Hz-ről akár 10 Hz-re váltson néhány pillanat alatt, ez pedig segített az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában. Egyes pletykák szerint az iPhone 14 Pro is erre építhet, csak tovább fejlesztve, és akár 1 Hz-re is le tudná csökkenteni a képfrissítést. Ez lehet az alapja az Apple Always-On Displayének, amelyen időjárási adatokat, naptárat, illetve egyéb tevékenységeket és adatokat lehetne megjeleníteni.

Sokan azt is várják az új iPhone-ok megjelenésétől, hogy új chipet mutat a gyártó az A15 Bionic után.

A hírek szerint azonban most először előfordulhat, hogy az Apple nem cseréli le tavalyi chipkészletét a telefonokban. Hogy ez milyen hatással lehet a teljesítményre, azt egyelőre nem tudni. Na, nem mintha a 15-ös chipnek szégyenkezni valója lenne, ugyanis a teljesítményére panasz nem lehetett. Emellett úgy tűnik, az iPhone 14 Pro lemaradhat a Qualcomm új 5G chipjéről, a Snapdragon X70-ről is. A chipben olyan 5G MI processzor van, amely lehetővé teszi, hogy a modemrendszer mesterséges intelligencia segítségével optimalizálja a telefon antennáját és jobban kezelje az 5G-hálózatokat.

Az iPhone 14 Pro és Pro Max 6 GB-os LPDDR5 RAM-ot is kap, míg a normál iPhone 14 maradhat a régebbi és lassabb LPDDR4X-nél. Az LPDDR5 a legújabb technológia a mobiltelefon RAM-ok esetében. A mobilok tárhelymérete azonban várhatóan változatlan marad: 128 GB-tól 1 TB-s tárhelyig válogathatunk majd, típustól függően.

Akkumulátorok tekintetében sem várható komolyabb változtatás: 3,200mAh-tól 4352 mAh-ig terjed majd a teljesítmény.