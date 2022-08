Techóriásokat hoztak kapcsolatba illegális amazonasi aranybányászattal

A világ legnagyobb techcégei kerültek kellemetlen helyzetbe a brazil Repórter Brasil oknyomozása nyomán: az újságírók kiderítették, hogy az Apple, a Google, a Microsoft és az Amazon is az olasz Chimet vállalaton keresztül vásárol aranyat a térségből, ami viszont egy olyan brazil kereskedőtől szerzi a fémet, aki az Amazonas esőerdejéből illegális bányászokon keresztül jut hozzá. A brazil rendőrség meg is vádolta a Chimetet az illegális aranybányászat támogatásával. A témát a Reuters is feldolgozta.

Az illegális beszerzéssel vádolt CHM do Brasil ügyvéden keresztül feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy minden aranyát legálisan, megfelelő dokumentációval szerezte be. A Chimet képviselője elmondta, hogy a vállalat megszakította a kapcsolatot a CHM-mel, miután értesült a vádakról 2021 októberében.

A nagy techcégeknek a fogyasztói elektronikai áramköri lapokhoz van szükségük aranyra – igaz, viszonylag kis mennyiségre.

Az illegális bányászat drámaian megnövekedett Jair Bolsonaro brazil elnök felügyelete alatt. A politikus azt szeretné elérni, hogy minél nagyobb őslakos területen lehessen legálisan erőforrásokat és fémeket bányászni. Az Instituto Escolhas brazil fenntarthatósági agytröszt becslése szerint az ország 84 tonna illegális aranyat termelt Bolsonaro hivatalának első két évében, ami 23%-kal több az előző két évhez képest, és Brazília teljes aranytermelésének csaknem felét adja.

A szabályozatlan bányák pusztítják az Amazonas esőerdejét, miközben halálos higannyal szennyezik be a folyókat. A bányászok korábban már összecsaptak a földjüket védő bennszülött törzsekkel.