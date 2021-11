Feltörték az FBI email-rendszerét

Kiberbűnözők megtámadták az amerikai szövetségi nyomozóiroda (FBI) e-mail szervereit, majd több ezer üzenetet küldtek ki a szervezet nevében – írja a The Verge.

A hamis e-mailekben arról tájékoztatják a célpontokat, hogy egy kifinomult támadás áldozatává váltak. Mivel valódi, @ic.fbi.gov végződésű e-mail címekről érkeztek az átverős levelek, különösen nagy kockázatot jelentettek a felhasználókra, körülbelül 100 ezer ember kaphatta meg az üzeneteket. A támadásra a Spamhaus Project nevű szervezet hívta fel a figyelmet.

Az FBI közleménye szerint az érintett számítógépeket azonnal lekapcsolták, a támadás jelenleg is tart.

These fake warning emails are apparently being sent to addresses scraped from ARIN database. They are causing a lot of disruption because the headers are real, they really are coming from FBI infrastructure. They have no name or contact information in the .sig. Please beware!

