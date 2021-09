Az autó lesz a legfejlettebb okoseszköz a jövőben

Egyre többet hallunk az autonóm autózásról, de a piac mai megoldásai jellemzően a 2-es szintű önvezetésre képesek az ötfokozatú skálán. A valódi önvezetéshez az 5G széleskörű elterjedése is szükséges, mivel így lehet elérni, hogy a szoftver ne csak az adott autó által begyűjtött adatokra támaszkodjon, hanem messzebb is „ellásson” – derül ki az Ericsson új tanulmányából, amely a hálózatba kötött autók piacának üzleti lehetőségeit veszi számba.

Az autógyártókra a következő években komoly változások várnak: ahogy az autóipart egyre inkább átszövi a digitalizáció, az autók fosszilis üzemanyaggal működő mechanikus szerkezetekből négy keréken guruló okoseszközzé válnak. A hagyományos autógyártók szerepe is átalakulhat az évtized végére, a mobilitás-ipar pedig soklépcsős értéklánccá válik olyan új szereplőkkel, melyek korábban egészen más szektorokban voltak meghatározók, vagy éppen ma még nem is léteznek.

A tanulmány szerint a világ autógyártóinak mindez ma már nem újdonság. Az autóipari gyártók vezetői már elsősorban a felhőszolgáltatások, a mesterséges intelligencia és a gépek közti kommunikáció területén számolnak a legjelentősebb fejlesztési ráfordításokkal középtávon. Ez ugyanakkor új üzleti lehetőségeket és komoly növekedési potenciált is rejt magában.

A vezetéssegédektől a teljes önvezetésig

Ma már szinte minden új autóban szériatartozékok az olyan vezetéssegédek, mint a sávtartó asszisztens vagy ütközéselkerülő, automatikusan vészfékező rendszerek, illetve az olyan, a vezetőt tehermentesítő eszközök, mint a tempomat. Ugyanakkor még a legfejlettebb csomagok – mint amilyen a Tesla Autopilot – is csak az önvezetés fokát jelző skála második fokán vannak az ötből, és amellett, hogy folyamatosan igénylik a sofőr odafigyelését, még hibákra is hajlamosak.

A valódi önvezető autózáshoz az Ericsson tanulmánya szerint sokkal több adatra van szüksége a mesterséges intelligenciának, amit nem lehet begyűjteni egyedül az adott autóból, hanem vezeték nélküli hálózatokon kell kommunikálnia a többi autóval és a közúti infrastruktúrával, miközben folyamatosan frissítenie kell a nagyfelbontású fedélzeti térképeket, amelyeken a legfrissebb útlezárások, forgalmi akadályok is azonnal láthatók.

Ehhez az 5G széleskörű elterjedésén át vezet az út, miután a technológia lehetővé teszi:

a tartósan több gigabit sávszélességű vezeték nélküli kapcsolat létrehozását,

a közlekedésben elengedhetetlen, valóban késleltetésmentes kommunikációt,

az adatcsomagok előre meghatározott paraméterek mentén történő, garantált továbbítását,

sok gépjármű és szenzor egyidejű kommunikációját, feltöltési és letöltési irányba egyaránt.

Az egymással és az okos úthálózattal kommunikáló, új biztonsági és kényelmi funkciókat kínáló gépjárművek minden eddiginél komplexebb telematikai és fejlett vezetéstámogató rendszereket (ADAS) integrálnak majd. Az autók fejlett fedélzeti elektronikája és szenzorrendszere által érzékelt és feldolgozott adathalmaz egy kellően rugalmas és nagy kapacitású hálózat közbeiktatásával jelentős mértékben hozzájárulhat a közlekedésbiztonság javításához és az utazási kényelem növeléséhez. Egyes becslések, illetve konkrét kísérletek szerint egy önvezető gépkocsi autonóm üzemmódban óránként 5 terabájtnyi szenzoradatot „termel”, amely – megfelelő szabályozás melletti – monetizálása szintén jelentős üzleti potenciált nyit meg az autógyárak előtt.

Négy kerék, százmillió programsor

Az autógyártók ma már szoftvergyártók is egyben, a rendszert vezérlő kód jelentősége pedig az autonóm járművek korszakához közeledve még jelentőségteljesebb lesz. A rendszerek összetettségének köszönhetően egy modern új autó fedélzeti számítógépének kódbázisa elérheti a százmillió sort (körülbeül duplaanyit, mint egy korszerű operációs rendszer), ráadásul a kód frissítésére az újabb funkciók és hibajavítások miatt egyre gyakrabban van szükség.

Az autók fedélzeti elektronikájának frissítését a jövőben könnyűszerrel el lehet majd végezni távolról is (angol szakszavakkal Over The Air, vagyis OTA frissítés), melyhez pusztán a frissítések várható méretéből fakadóan szintén elengedhetetlen lesz a stabil és gyors 5G hálózat. Egyes autógyártók (pl. a BMW és a Tesla) eddigi tapasztalatai alapján a távoli rendszerfrissítés nem csak a szervizköltségeket csökkentheti, hanem az analitikai folyamatoknak köszönhetően hozzájárulhat a funkciók – így összességében maga a gépjármű – hatékony továbbfejlesztéséhez is.