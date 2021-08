Meglepően jó lett a Razer új, zajszűrős fejhallgatója

A gamer kiegészítőiről elhíresült Razer még tavaly szállt be azon gyártók közé, amelyek aktív zajszűréses fejhallgatót kínálnak a vásárlóknak. Az Opus névre keresztelt eszköz jól vizsgázott, idén nyáron pedig megérkezett a kevésbé jól felszerelt Opus X, ami nagyjából fele annyiba kerül, mint az elődje – de a 40 ezres árért is egy meglepően jó fülest kapunk.

A Razer Opus X első blikkre abszolút a külsejével hívja fel magára a figyelmet. Külalakra ugyan nem nagyon különbözik a konkurens termékektől, de amíg a tavalyi Opus visszafogott fekete színben volt elérhető, addig az olcsóbb kistestvérnél a fehér, a rózsaszín és a neonzöld mellett döntött a gyártó. Nálunk az utóbbi járt, és garantáljuk, hogy a fejre helyezve azonnal kitűnünk a tömegből, legyen szó egy irodáról, az utcáról vagy éppen a tömegközlekedésről – hogy ez mennyire pozitív vagy negatív, azt mindenkinek magának kell eldöntenie.

Razer Opus X fejhallgató

A kialakítást illetően nincs mibe belekötni: a felhasznált műanyag jó minőségű, strapabíró, a pánt felső részét szivacsos műbőr borítja, a fület körül ölelő kagylókat szintén, ráadásul ezek flexibilisen behajthatók, így tárolni és a nyakon hordani is kényelmesebb a fülest. Az Opus X súlya 270 gramm, ami hosszú távon is elviselhető, a párnázott részek kényelmessé teszik a viselését, a pánt nem szorítja a fejet, és a kagylók még a nagy melegben sem váltak kellemetlenné.

Azzal viszont érdemes tisztában lenni, hogy a fület magába foglaló belső rész jóval keskenyebb, mint sok konkurens esetében, éppen ezért az átlagnál nagyobb hallószervek esetén a vásárlás előtt érdemes felpróbálni az eszközt, elkerülendő a kényelmetlenséget és a füles visszacserélését.

A kezelőszervek a jobb kagylóra kerültek, összesen négy gombot kapunk. A bekapcsológomb van legalul, és ezzel vezérelhető az aktív zajszűrés is, három lépésben: ANC be- és kikapcsolás, illetve itt is van Ambient mód, mikor a füles felerősíti nekünk a külvilág hangjait és zajait. Adott továbbá a két hangerő és köztük egy funkció gomb: eltérő érintéseket használva ezzel állítható meg és indítható el a zene, ugorhatunk számot, fogadhatunk vagy elutasíthatunk hívást, aktiválható a digitális asszisztens, illetve bekapcsolható a Gaming Mode – erre kicsit lentebb külön is kitérünk.

A gombok elhelyezése véleményünk szerint lehetne jobb, túl közelinek éreztük őket egymáshoz, „vakon” például sokszor könnyű összetéveszteni a power kapcsolót az alsó hangerőszabályzóval. A kezelésben az sem feltétlenül segít, hogy dizájnerek egy bütyökkel látták el a funkció gombot, ezt ugyanis mozgás közben elég nehéz kitapintani – nekünk legalábbis nem mindig sikerült.

A füles mellé tartozik még egy okostelefonos alkalmazás is, az Androidra és iOS-re egyaránt elérhető Razer Audio, azonban ennek a telepítése nagyjából felesleges, hiszen túl sok extra funkciót nem kínál. Itt is váltogathatunk a különböző módok (ANC, Ambient, Game) között, illetve van egy Equalizer, ahol viszont nincs lehetőség manuális beállításra, csupán az előre eltárolt minták (Defauls, Amplified, Enhanced Bass, Enhanced Clarity, Vocal) között váltogathatunk.

Jól szól, jól szűr

Az eddigieket nagyjából minden fejhallgató tudja, az Opus X abban domborít nagyot, hogy a 100 eurós árához képest meglepően jó hangzást és tényleg hatásos zajszűrést kínál. A hangélményről 40 milliméteres dinamikus meghajtók gondoskodnak, méghozzá Bluetooth 5.0 kapcsolat mellett, és be kell érnünk az AAC és SBC kodekekkel. Persze ebben az árkategóriában ez nem olyan meglepő, az LDAC, az aptX és az aptX HD azért a jóval drágább eszközök játszótere.

Ettől függetlenül a saját kategóriáján belül a Razer üdvöskéje egyáltalán nem okoz csalódást: a basszus ugyan egy fokkal lehetett volna erőteljesebb, de összességében tényleg kiegyensúlyozott hangélményt kapunk, egyik tartományban sem vesznek el a részletek, az énekhangok sem, a hangerőt a legmagasabbra csavarva pedig nincs sem torzítás, sem egyéb probléma.

Ami a zajszűrést illeti, az Opus X remekül végzi a dolgát. Nyilván nem kapunk olyan erőteljes megoldást, mint mondjuk egy Sony WH-1000XM3 vagy egy WF-1000XM4 esetében, de 40 ezres árcédula alatt így is tisztességes a teljesítmény. Egy forgalmas utca melletti ablakban állva, zene nélkül teszteltük a fülest, és amíg az Ambient mód tényleg felerősítette a külvilágot, addig az ANC-t bekapcsolva a városi közlekedés moraja teljesen megszűnt, kellemes csend telepedett ránk. Zenét kapcsolva nyilván még hatásosabb a dolog, de a Razer fejhallgatóját akkor is érdemes néha felkapni, ha csak egy kis nyugalomra van szükségünk, home office-ban ügyesen csillapítja a család vagy a kisállatok zaját, és egy nyüzsgő irodában is nagy segítséget adhat a koncentrációhoz.

Mi van a gaminggel?

Ahogy említettük, az Opus X-nek van egy gaming módja is, amit bekapcsolva 60 milliszekundumos, alacsony késleltetésű kapcsolat érhető el a Bluetooth 5.0-n keresztül, így nem lesznek élvezhetetlenek a videójátékok a csúszó, megkésve érkező hangok miatt. Ez főleg a mobiljátékok esetében jó dolog, bár olykor érdemes bekapcsolni filmezéshez és videókhoz is, hiszen ott is előfordul, hogy a hang csúszik a képhez képest. Ha a laptopunk és/vagy számítógépünk tudja a Bluetooth kapcsolatot, akkor a füles ezekkel is simán használható, ugyanakkor

a vezetékes kapcsolatról teljes egészében le kell mondanunk.

Ez az egyik kompromisszum a barátibb árcéduláért cserébe, tehát Nintendo Switch, PlayStation 4 és 5, illetve Xbox One és Xbox Series konzolok esetében egyáltalán nem vesszük hasznát ennek a fülesnek. Véleményünk szerint ez nem komoly negatívum, lévén a Razer nem kifejezetten videójátékra szánt, hanem lifestyle eszközként hivatkozik az Opus X-re, és összességében ez a fejhallgató inkább való a külvilágba és zenehallgatásra, mintsem játékra. Az már tényleg csak szuper bónusz, hogy van egy Gaming Mode is a Bluetooth kapcsolat mellé.

Persze az kellemetlen, hogy 3,5 mm-es jack csatlakozó hiányában a lemerült füles használhatatlan, de ezt némileg ellensúlyozza, hogy az akkumulátor normál használat mellett 30 óránál is tovább bírja, és folyamatos zajszűrés mellett is képes energiát biztosítani legalább 24 órán keresztül. A töltést amúgy USB-C csatlakozón keresztül lehet végezni, és nagyjából három óra, mire nulláról maximumra állítható vissza az energiaszint a fülesben. Utóbbiról egy LED tájékoztat, ami természetesen pirosan villog, mikor kezdünk kifogyni a szuflából.

Fejre vele!

A Razer nem videójátékos termékei nem mindig sikerülnek úgy, ahogy illenék, de az Opus X szerencsére nem tartozik ebbe a sorba. Ha valaki nem szeretne (vagy egyszerűen nem tud) 80–100 ezreket kicsengetni egy komolyabb zajszűrős fülesért, annak ez a fele ennyiért kínált modell remek választás lehet, mert a külvilág kizárása mellett a hangzásra sem lehet panasz. Egyedül a kifejezetten fiatalos színvilággal, illetve a vezetékes kapcsolat hiányával kell megbarátkozni – szerencsére az utóbbi 2021-ben azért már nem akkor áldozat.