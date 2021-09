Idén bemutatkozhat a Google hajtogatható csodamobilja is

Mario Queiroz, a Google Pixel fejlesztési vezetője még 2019-ben erősítette meg a hírt, miszerint a cég régóta dolgozik már hajtogatható kijelzőn, karöltve más új hardveres technológiákkal. Ennek gyümölcsét idén talán már láthatjuk.

A GSMArena szerint az eddig „Google Pixel Fold” néven említett mobil idén év végén mutatkozhat be, méghozzá október lehet a kiválasztott hónap, amikor a Google Pixel 6-ot is bejelentik. Legalábbis erre utal David Naranjo, a Display Supply Chain Consultants (DSCC) vezetőjének Twitter-bejegyzése, amiben azt szedte össze, mely jelenlegi és jövőbeli készülékek kapnak LTPO OLED panelt. Egyelőre úgy tűnik, hogy a hajtogatható mobil specifikációk terén szinte egyezni fog a Pixel 6-tal, a fő különbség csak a kialakítás lesz.

A keresőcég várhatóan október 19-én mutatja be a Pixel 6 szériát, vélhetően csak akkor fog kiderülni, hogy valóban érkezik-e mellé a hajtogatható mobilról szóló bejelentés.

With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1

— David Naranjo (@DSCCDave) September 16, 2021