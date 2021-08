Mérföldkőhöz érkezett az LG a 6G terén

Az LG Electronics sikeresen mutatta be a vezeték nélküli 6G terahertzes (THz) tartományban történő adatátvitelt és -vételt 100 méternél nagyobb távolságra, kültéri környezetben. A vállalat ezt a technológiai mérföldkövet a Fraunhofer-Gesellschafttal, Európa legnagyobb alkalmazott kutatólaboratóriumával együttműködve július 13-án érte el. Az adatátvitelre a Fraunhofer Heinrich Hertz Intézet (HHI) és a Berlini Technológiai Intézet között került sor – írja a cég közleményében.

Mivel a 6G THz technológia csak rövid hatótávolságú, az antennák közötti átvitel és vétel során pedig teljesítményveszteség lép fel, a vezeték nélküli 6G fejlesztésének egyik legnagyobb kihívását a teljesítmény növelése jelentette, amire azért volt szükség, hogy az ultraszélessávú frekvenciákon stabil jelet lehessen generálni. Az LG, a Fraunhofer HHI és a Fraunhofer Alkalmazott Szilárdtestfizikai Intézet (IAF) által kifejlesztett teljesítményerősítő így kulcsfontosságú szerepet játszott a legújabb teszt sikerében.

A teszt sikere azt mutatja, hogy még közelebb vagyunk a terahertzes rádiótávközlési spektrum sikeres alkalmazásához a közelgő 6G korszakban. A 6G képességek fejlesztésének előmozdítása érdekében a helyi és globális kutatóintézetekkel és szervezetekkel kötött sikeres partnerkapcsolataink rendkívül eredményesek voltak.

— mondta el a teszt kapcsán Dr. I.P. Park, az LG Electronics elnöke és technológiai igazgatója.

A teljesítményerősítő a 155-175 GHz közötti frekvenciatartományban akár 15 dBm stabil jelkimenetet is képes előállítani. Az LG sikerrel mutatta be az adaptív nyalábformálási (beamforming) technológiát, valamint a nagy nyereségű antennaátkapcsolást is. Előbbi a csatorna és a vevő pozíciójának változásai szerint módosítja a jel irányát, utóbbi pedig több teljesítményerősítő kimeneti jeleit egyesíti és továbbítja meghatározott antennákra.

A 2025-re tervezett globális szabványosítás és az azt követő négy éven belüli kereskedelmi forgalomba hozatal után a 6G hálózatok alacsony késleltetés és nagy megbízhatóság mellett tudják majd támogatni a még gyorsabb vezeték nélküli átvitelt és kommunikációt. A 6G kulcsfontosságú összetevője lesz az Ambient Internet of Everythingnek, vagyis annak a feltörekvő technológiának, amelynek célja, hogy az emberi jelenlét és preferenciák felismerésével érzékenyebbé, alkalmazkodóbbá, autonómabbá és a fogyasztók igényei alapján személyre szabottabbá tegye az otthoni és az üzleti környezetet – emeli ki az LG.

A dél-koreai cég korán lépett: 2019-ben Dél-Korea legjelentősebb kutatóegyetemével, a Koreai Felsőfokú Tudományos és Technológiai Intézettel (KAIST) együttműködve létrehozta az LG-KAIST 6G Kutatóközpontot. Ez év elején az LG és a KAIST felkérték a csatlakozásra a Keysight Technologies Inc. társaságot, a vezeték nélküli távközlési tesztelési és mérőberendezések globális gyártóját azért, hogy az együttműködést még magasabb szintre emeljék. Júniusban az LG-t választották meg a Next G Alliance alkalmazási munkacsoportjának vezetőjévé – a Next G Alliance az Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) iparági kezdeményezése, amelynek célja, hogy Észak-Amerikában a 6G mobiltechnológia terén vezető szerepet töltsön be a következő évtizedben és azután.