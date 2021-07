Ezeken a számítógépeken biztos fut a Windows 11

A Microsoft nemrég kiadta a június 24-én bejelentett Windows 11 operációs rendszer első, hivatalos tesztverzióját, tehát az érdeklődők máris kipróbálhatják az ősszel érkező rendszer egyes újdonságait – feltéve, ha az eszközük kompatibilis a rendszerrel. A Microsoft honlapján magyar nyelven is olvasható a minimális specifikációk listája ezen a linken.

Fontos kitétel, hogy adott számítógép processzora rendelkezzen beágyazott TPM-mel (platformmegbízhatósági modul) 2.0, amit végül a bemutató buildnél elenged a cég, de a végleges Windows 11-benszükség lesz rá.

Aki a közeljövőben szeretne laptopot vásárolni, és azon használni a Windows 11-et, annak jól jöhet a Tech Viral által összeállított lista, ami tartalmazza a legtöbb gyártó olyan modelljét, amelyek támogatják a TPM 2.0-át.

Az információkat a gyártók hivatalos tájékoztatásai szolgáltatták.

ASUS

Vivobook

Vivobook Pro 15 (X570DD)

Vivobook Pro 15 (X570UD)

Vivobook Pro 15 (X580GD)

Vivobook S13 (X321EA)

Vivobook S13 (X321JA)

Vivobook S13 (X321JP)

Vivobook S13 (X321JQ)

Vivobook S13 (X330FA)

Vivobook S13 (X330FL)

Vivobook S13 (X330FN)

Vivobook S13 (X330UA)

Vivobook S13 (X330UN)

Vivobook S14 (X406UAR)

Vivobook S14 (X430FA)

Vivobook S14 (X430FN)

Vivobook S14 (X430UA)

Vivobook S14 (X430UF)

Vivobook S14 (X430UN)

Vivobook S14 (X431FA)

Vivobook S14 (X431FAC)

Vivobook S14 (X431FL)

Vivobook S14 (X431FLC)

Vivobook S14 (X432FA)

Vivobook S14 (X432FAC)

Vivobook S14 (X432FL)

Vivobook S14 (X432FLC)

Vivobook S14 (X435EA)

Vivobook S15 (X521EA)

Vivobook S15 (X521EQ)

Vivobook S15 (X521FA)

Vivobook S15 (X521FL)

Vivobook S15 (X521IA)

Vivobook S15 (X521JQ)

Vivobook S15 (X521UA)

Vivobook S15 (X530FA)

Vivobook S15 (X530FN)

Vivobook S15 (X530UA)

Vivobook S15 (X530UAO)

Vivobook S15 (X530UF)

Vivobook S15 (X530UFO)

Vivobook S15 (X530UN)

Vivobook S15 (X530UNO)

Vivobook S15 (X531FA)

Vivobook S15 (X531FAC)

Vivobook S15 (X531FL)

Vivobook S15 (X531FLC)

Vivobook S15 (X532EQ)

Vivobook S15 (X532FA)

Vivobook S15 (X532FAC)

Vivobook S15 (X532FL)

Vivobook S15 (X532FLC)

Vivobook Flip 12 (TP203MAH)

Vivobook Flip 14 (TP401MA)

Vivobook Flip 14 (TP401MAR)

Vivobook Flip 14 (TP410UAR)

Vivobook Flip 14 (TP410UF)

Vivobook Flip 14 (TP410URR)

Vivobook Flip 14 (TP412FA)

Vivobook Flip 14 (TP412FAC)

Vivobook Flip 14 (TP412UA)

Vivobook Flip 14 (TP420IA)

Vivobook Flip 14 (TP420UA)

Vivobook Flip 14 (TP470EA)

Vivobook Flip 14 (TP470EZ)

Vivobook Flip 15 (TP510UA)

Vivobook Flip 15 (TP510UF)

Vivobook Flip 15 (TP510UQ)

Vivobook 14 (X403FA)

Vivobook 14 (X403FAC)

Vivobook 14 (X403JA)

Vivobook 14 (X411UA)

Vivobook 14 (X411UAO)

Vivobook 14 (X411UF)

Vivobook 14 (X411UN)

Vivobook 14 (X411UNV)

Vivobook 14 (X411UQ)

Vivobook 14 (X412DA)

Vivobook 14 (X412DAP)

Vivobook 14 (X412DK)

Vivobook 14 (X412FA)

Vivobook 14 (X412FAC)

Vivobook 14 (X412FAG)

Vivobook 14 (X412FJ)

Vivobook 14 (X412FJC)

Vivobook 14 (X412FJG)

Vivobook 14 (X412FL)

Vivobook 14 (X412FLC)

Vivobook 14 (X412FLG)

Vivobook 14 (X412UA)

Vivobook 14 (X412UB)

Vivobook 14 (X412UF)

Vivobook 14 (X420FA)

Vivobook 14 (X420FAC)

Vivobook 14 (X420UA)

Vivobook 14 (X421DA)

Vivobook 14 (X421DAP)

Vivobook 14 (X421EA)

Vivobook 14 (X421EAY)

Vivobook 14 (X421EPY)

Vivobook 14 (X421EQ)

Vivobook 14 (X421EQY)

Vivobook 14 (X421FA)

Vivobook 14 (X421FAY)

Vivobook 14 (X421FFY)

Vivobook 14 (X421FL)

Vivobook 14 (X421FPY)

Vivobook 14 (X421FQY)

Vivobook 14 (X421IA)

Vivobook 14 (X421IAY)

Vivobook 14 (X421JAY)

Vivobook 14 (X421JFY)

Vivobook 14 (X421JPY)

Vivobook 14 (X421JQ)

Vivobook 14 (X421JQY)

Vivobook 14 (X421UA)

Vivobook 14 (X421UAY)

Vivobook 14 (X442UAR)

Vivobook 14 (X442UF)

Vivobook 14 (X442UNR)

Vivobook 14 (X442UQR)

Vivobook 14 (X442URR)

Vivobook 15 (X510UAD)

Vivobook 15 (X510UAO)

Vivobook 15 (X510UAR)

Vivobook 15 (X510UF)

Vivobook 15 (X510UFD)

Vivobook 15 (X510UFO)

Vivobook 15 (X510UNR)

Vivobook 15 (X510UQR)

Vivobook 15 (X510URR)

Vivobook 15 (X512DA)

Vivobook 15 (X512DAP)

Vivobook 15 (X512DAU)

Vivobook 15 (X512DK)

Vivobook 15 (X512FA)

Vivobook 15 (X512FAC)

Vivobook 15 (X512FAG)

Vivobook 15 (X512FAY)

Vivobook 15 (X512FB)

Vivobook 15 (X512FBC)

Vivobook 15 (X512FJ)

Vivobook 15 (X512FJC)

Vivobook 15 (X512FJG)

Vivobook 15 (X512FL)

Vivobook 15 (X512FLC)

Vivobook 15 (X512FLG)

Vivobook 15 (X512JA)

Vivobook 15 (X512JAU)

Vivobook 15 (X512JF)

Vivobook 15 (X512JP)

Vivobook 15 (X512UA)

Vivobook 15 (X512UB)

Vivobook 15 (X512UF)

Vivobook 15 (X513EA)

Vivobook 15 (X513EP)

Vivobook 15 (X513EQ)

Vivobook 15 (X513IA)

Vivobook 15 (X513UA)

Vivobook 15 (X542UAR)

Vivobook 15 (X542UF)

Vivobook 15 (X542UN)

Vivobook 15 (X542UNT)

Vivobook 15 (X542UQR)

Vivobook 15 (X542URR)

Vivobook 15 (X542URV)

Vivobook 15 (X571GD)

Vivobook 15 (X571GT)

Vivobook 15 (X571LH)

Vivobook 15 (X571LI)

Vivobook 17 (X705FD)

Vivobook 17 (X705FN)

Vivobook 17 (X705MA)

Vivobook 17 (X705MAR)

Vivobook 17 (X705MB)

Vivobook 17 (X705UAR)

Vivobook 17 (X705UBR)

Vivobook 17 (X705UDR)

Vivobook 17 (X705UFR)

Vivobook 17 (X705UNR)

Vivobook 17 (X705UQR)

Vivobook 17 (X705UVR)

Vivobook 17 (X712DA)

Vivobook 17 (X712DAP)

Vivobook 17 (X712DK)

Vivobook 17 (X712EA)

Vivobook 17 (X712EQ)

Vivobook 17 (X712FA)

Vivobook 17 (X712FB)

Vivobook 17 (X712JA)

Vivobook 17 (X712UA)

Expertbook

ExpertBook B9 (B9400CEA)

ExpertBook B9 (B9400CEAV)

ExpertBook B1 (B1400CEAE)

ExpertBook B1 (B1400CEPE)

ExpertBook B1 (B1500CEAE)

ExpertBook B1 (B1500CEPE)

ExpertBook L1 (L1400CDA)

ExpertBook L1 (L1500CDA)

ASUS BR1100C (BR1100CKA)

ASUS BR1100F (BR1100FKA)

ProArt StudioBook

ProArt Studiobook One (W590G6T)

ProArt Studiobook Pro X (W730G1T)

ProArt Studiobook Pro X (W730G2T)

ProArt Studiobook Pro X (W730G5T)

ProArt Studiobook Pro 15 (W500G5T)

ProArt Studiobook Pro 15 (W500GV)

ProArt Studiobook Pro 15 (W500GVA)

ProArt Studiobook Pro 17 (W700G1T)

ProArt Studiobook Pro 17 (W700G2T)

ProArt Studiobook Pro 17 (W700G3T)

ProArt Studiobook Pro 17 (W700GV)

ProArt Studiobook Pro 17 (W700GVA)

E-series

ASUS E203 (E203MA)

ASUS E203 (E203MAH)

ASUS E203 (E203MAR)

ASUS E210 (E210KA)

ASUS E210 (E210MA)

ASUS E406 (E406MA)

ASUS E410 (E410KA)

ASUS E410 (E410MA)

ASUS E510 (E510KA)

ASUS E510 (E510MA)

X-series

ASUS X407 (X407MA)

ASUS X407 (X407UAR)

ASUS X407 (X407UBR)

ASUS X407 (X407UF)

ASUS X409 (X409DA)

ASUS X409 (X409DAP)

ASUS X409 (X409DJ)

ASUS X409 (X409DL)

ASUS X409 (X409FA)

ASUS X409 (X409FAC)

ASUS X409 (X409FB)

ASUS X409 (X409FJ)

ASUS X409 (X409FL)

ASUS X409 (X409JA)

ASUS X409 (X409JB)

ASUS X409 (X409JP)

ASUS X409 (X409MA)

ASUS X409 (X409UA)

ASUS X409 (X409UB)

ASUS X409 (X409UJ)

ASUS X415 (X415DA)

ASUS X415 (X415DAP)

ASUS X415 (X415EA)

ASUS X415 (X415EAN)

ASUS X415 (X415EP)

ASUS X415 (X415EPN)

ASUS X415 (X415JA)

ASUS X415 (X415JF)

ASUS X415 (X415JP)

ASUS X415 (X415MA)

ASUS X415 (X415UA)

ASUS X441 (X441MA)

ASUS X441 (X441MAR)

ASUS X441 (X441MB)

ASUS X441 (X441UAR)

ASUS X441 (X441UBR)

ASUS X507 (X507MA)

ASUS X507 (X507UAR)

ASUS X507 (X507UBR)

ASUS X507 (X507UF)

ASUS X509 (X509DA)

ASUS X509 (X509DAP)

ASUS X509 (X509DJ)

ASUS X509 (X509DL)

ASUS X509 (X509FA)

ASUS X509 (X509FAC)

ASUS X509 (X509FB)

ASUS X509 (X509FJ)

ASUS X509 (X509FL)

ASUS X509 (X509JA)

ASUS X509 (X509JB)

ASUS X509 (X509JP)

ASUS X509 (X509MA)

ASUS X509 (X509UA)

ASUS X509 (X509UB)

ASUS X509 (X509UJ)

ASUS X515 (X515DA)

ASUS X515 (X515DAP)

ASUS X515 (X515EA)

ASUS X515 (X515EAN)

ASUS X515 (X515EP)

ASUS X515 (X515EPN)

ASUS X515 (X515JA)

ASUS X515 (X515JF)

ASUS X515 (X515JP)

ASUS X515 (X515MA)

ASUS X515 (X515UA)

ASUS X540 (X540MA)

ASUS X540 (X540MAR)

ASUS X540 (X540MB)

ASUS X540 (X540UAR)

ASUS X540 (X540UBR)

ASUS X540 (X540UPR)

ASUS X545 (X545FA)

ASUS X545 (X545FB)

ASUS X545 (X545FJ)

ASUS X560 (X560UD)

ROG

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QS)

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QR)

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QM)

ROG Zephyrus S17 (GX703HS)

ROG Zephyrus S17 (GX703HR)

ROG Zephyrus S17 (GX703HM)

ROG Zephyrus M16 (GU603HR)

ROG Zephyrus M16 (GU603HM)

ROG Zephyrus M16 (GU603HE)

ROG Zephyrus G15 (GA503QS)

ROG Zephyrus G15 (GA503QR)

ROG Zephyrus G15 (GA503QM)

ROG Zephyrus G15 (GA503QE)

ROG Zephyrus G15 (GA503QC)

ROG Zephyrus G14 (GA401QM)

ROG Zephyrus G14 (GA401QE)

ROG Zephyrus G14 (GA401QC)

ROG Zephyrus G14 (GA401QH)

ROG Zephyrus G14 (GA401QEC)

ROG Zephyrus G14 (GA401IHR)

ROG Flow X13 (GV301QE)

ROG Flow X13 (GV301QC)

ROG Flow X13 (GV301QH)

ROG Strix SCAR 17 (G733QM)

ROG Strix SCAR 17 (G733QR)

ROG Strix SCAR 17 (G733QS)

ROG Strix SCAR 15 (G533QM)

ROG Strix SCAR 15 (G533QR)

ROG Strix SCAR 15 (G533QS)

ROG Strix G15 (G513IC)

ROG Strix G15 (G513IE)

ROG Strix G15 (G513IH)

ROG Strix G15 (G513IM)

ROG Strix G15 (G513QC)

ROG Strix G15 (G513QE)

ROG Strix G15 (G513QM)

ROG Strix G15 (G513QR)

ROG Strix G15 (G513QY)

ROG Strix G17 (G713QY)

ROG Strix G17 (G713IC)

ROG Strix G17 (G713IE)

ROG Strix G17 (G713IH)

ROG Strix G17 (G713IM)

ROG Strix G17 (G713QC)

ROG Strix G17 (G713QE)

ROG Strix G17 (G713QM)

ROG Strix G17 (G713QR)

TUF Gaming

ASUS TUF Gaming F15 (FX506LH)

ASUS TUF Gaming F15 (FX506LI)

ASUS TUF Gaming FA17 (FA706IH)

ASUS TUF Gaming A15 (FA506IC)

ASUS TUF Gaming A17 (FA706IC)

ASUS TUF Gaming F15 (FX506HM)

ASUS TUF Gaming F15 (FX506HE)

ASUS TUF Gaming F15 (FX506HC)

ASUS TUF Gaming F17 (FX706HM)

ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)

ASUS TUF Gaming F17 (FX706HC)

ASUS TUF Gaming A15 (FA506QR)

ASUS TUF Gaming A15 (FA506QM)

ASUS TUF Gaming A15 (FA506QE)

ASUS TUF Gaming A17 (FA706QR)

ASUS TUF Gaming A17 (FA706QM)

ASUS TUF Gaming A17 (FA706QE)

ASUS TUF Dash F15 (FX516PR)

ASUS TUF Dash F15 (FX516PM)

ASUS TUF Dash F15 (FX516PE)

ASUS TUF Dash F15 (FX516PC)

All-in-one (AiO) Desktops

Zen AiO 24 (M5401WUA)

Zen AiO 24 (A5401WRA)

Zen AiO 24 (A5401WRP)

Zen AiO 24 (A5200WFA)

Zen AiO 24 (A5400WFA)

Zen AiO 24 (A5400WFP)

ASUS Vivo AiO 24 (V241DA)

ASUS Vivo AiO 24 (V241DAP)

ASUS Vivo AiO 24 (V241EA)

ASUS Vivo AiO 24 (V241EP)

ASUS Vivo AiO 22 (V222FA)

ASUS Vivo AiO 22 (V222GAR)

ASUS M3200 (M3200WUA)

ASUS M3400 (M3400WUA)

Workstations

E500 G5

E500 G5

ESC700 G4

Pro E800 G4

E900 G4

ExpertCenter

ExpertCenter D5 SFF (D500SC)

ExpertCenter X5 Mini Tower (X500MA)

Mini PC

Mini PC ProArt PA90

Mini PC PN40

Mini PC PN41

Mini PC PN50

Mini PC PN51

Mini PC PN60

Mini PC PN61

Mini PC PN61T

Mini PC PN62

Mini PC PN62S

Mini PC PB40

Mini PC PB50

Mini PC PB60

Mini PC PB60G

Mini PC PB60V

Mini PC PB61V

Mini PC PB62

VivoMini VC65-C1

VivoMini VC65-C

VivoMini VC66-C

VivoMini VC66-C1

MSI

MEG Aegis Ti5 11th

MEG Aegis Ti5 10th

Aegis 3 9th

Aegis Ti3 8th

Aegis 3 Plus 8th

Aegis 3 8th

Nightblade MI3 8th

MEG Trident X 11th

MPG Trident AS 11th

MPG Trident A 11th

MPG Trident 3 11th

MEG Trident X 10th

MPG Trident AS 10th

MPG Trident A 10th

MPG Trident 3 10th

Trident X Plus 9th

Trident A Plus 9th

Trident A 9th

Trident3 9th

Trident A

Trident3 8th

MEG Infinite X 11th

MAG Infinite 11th

MAG Infinite S3 11th

MEG Infinite X 10th

MAG Infinite 10th

MAG Infinite S 10th

Infinite X Plus 9th

Infinite X 9th

Infinite A 9th

Infinite 9th

Infinite S 9th

Infinite X

Infinite A 8th

Infinite S 8th

Infinite 8th

MAG Codex 5 11th

MAG Codex 5 10th

MAG Codex S 10th

MAG Codex X5 10th

Codex XE Plus 9th

Codex XE 9th

MAG Codex 5 9th

Codex 3 9th

Codex 3F 9th

Codex 3BF 9th

Codex S 9th

Codex XE

Codex S 8th

Codex 3 8th

MAG META S 3rd

MAG META 5

Business Desktops

Creator P100X 11th

Creator P100A 11th

Creator P50 11th

Creator P100X 10th

Creator P100A 10th

Prestige P100 9th

Prestige PE130 9th

Prestige PE130 8th

Prestige P100 9th

Prestige PE130 9th

Cubi 5 10M

Cubi N JSL

DP21 11M

DP130 11th

DP20Z 5M

All-in-one PCs

AM271 11M

AM241 11M

AP241 11M

PRO 22XT 10M

PRO 24X 10M

PRO 22XT 9M

PRO 22XT AM

PRO 20EX 8GL

PRO 16T 10M

PRO 16 Flex 8GL

Dell

Alienware Area-51m

Alienware Area-51m R2

Alienware m15

Alienware m15 R2

Alienware m15 R3

Alienware m15 R4

Alienware m15 Ryzen Edition R5

Alienware m15 R6

Alienware m17

Alienware m17 R2

Alienware m17 R3

Alienware m17 R4

Alienware x15 R1

Alienware x17 R1

Alienware Desktops

Alienware Area-51 R4

Alienware Area-51 R5

Alienware Area-51 R7

Alienware Aurora R8

Alienware Aurora R9

Alienware Aurora Ryzen Edition R10

Alienware Aurora R11

Alienware Aurora R12

Dell G-Series Desktops

G5 5000

G5 5090

Dell G-Series Laptops

G3 15 3500

G3 3579

G3 15 3590

G3 3779

G5 15 5500

G5 15 5505

G15 5510

G15 5511

G15 5515 Ryzen Edition

G5 15 5590

G7 15 7500

G7 15 7588

G7 15 7590

G7 17 7700

G7 17 7790

Dell Inspiron Desktops

Inspiron 3280

Inspiron 3470

Inspiron 3471

Inspiron 3480

Inspiron 3670

Inspiron 3671

Inspiron 3880

Inspiron 3881

Inspiron 3891

Inspiron 5400 All-in-One

Inspiron 5401 All-in-One

Inspiron 5477

Inspiron 5490 All-in-One

Inspiron 5491 All-in-One

Inspiron 5676

Inspiron 5680

Inspiron 7700 All-in-One

Inspiron 7777

Inspiron 7790 All-in-One

Dell Inspiron Laptops

Inspiron 3480

Inspiron 3481

Inspiron 3482

Inspiron 3490

Inspiron 3493

Inspiron 3501

Inspiron 3502

Inspiron 3505

Inspiron 3580

Inspiron 3581

Inspiron 3582

Inspiron 3583

Inspiron 3584

Inspiron 3590

Inspiron 3593

Inspiron 3780

Inspiron 3781

Inspiron 3782

Inspiron 3785

Inspiron 3790

Inspiron 3793

Inspiron 13 5300

Inspiron 13 5301

Inspiron 13 5310

Inspiron 13 5370

Inspiron 5390

Inspiron 5391

Inspiron 5400 2-in-1

Inspiron 5401/ 5408

Inspiron 5402/ 5409

Inspiron 5405

Inspiron 5406 2-in-1

Inspiron 14 5410 2-in-1

Inspiron 14 5410/ 5418

Inspiron 5415

Inspiron 5480

Inspiron 5481 2-in-1

Inspiron 5482 2-in-1

Inspiron 14 5485

Inspiron 14 5485 2-in-1

Inspiron 5488

Inspiron 5490

Inspiron 5491 2-in-1

Inspiron 5493

Inspiron 5494

Inspiron 5501/ 5508

Inspiron 5502/ 5509

Inspiron 5505

Inspiron 15 5510/ 5518

Inspiron 5515

Inspiron 5570

Inspiron 5580

Inspiron 15 5582 2-in-1

Inspiron 15 5583

Inspiron 15 5584

Inspiron 15 5585

Inspiron 5590

Inspiron 5591 2-in-1

Inspiron 5593

Inspiron 5594

Inspiron 7300

Inspiron 7300 2-in-1

Inspiron 7306 2-in-1

Inspiron 7380

Inspiron 7386 2-in-1

Inspiron 7390 2-in-1

Inspiron 7391

Inspiron 7391 2-in-1

Inspiron 7400

Inspiron 7405 2-in-1

Inspiron 7415 2-in-1

Inspiron 7490

Inspiron 7500

Inspiron 7500 2-in-1 Black

Inspiron 7500 2-in-1 Silver

Inspiron 7501

Inspiron 7506 2-in-1

Inspiron 15 7510

Inspiron 7580

Inspiron 7586 2-in-1

Inspiron 7590

Inspiron 7590 2-in-1

Inspiron 7591

Inspiron 7591 2-in-1

Inspiron 16 7610

Inspiron 7706 2-in-1

Inspiron 7786 2-in-1

Inspiron 7791 2-in-1

XPS Laptops

XPS 13 7390

XPS 13 7390 2-in-1

XPS 15 7590

XPS 13 9300

XPS 13 9305

XPS 13 9310

XPS 13 9310 2-in-1

XPS 13 9360

XPS 13 9370

XPS 13 9380

XPS 15 9500

XPS 15 9510

XPS 15 9570

XPS 15 9575 2-in-1

XPS 17 9700

XPS 15 9710

XPS Desktops

XPS 8930

XPS 8940

Vostro Desktops

Vostro 3070

Vostro 3470

Vostro 3471

Vostro 3670

Vostro 3671

Vostro 3681

Vostro 3690

Vostro 3881

Vostro 3888

Vostro 3890

ChengMing 3980

ChengMing 3988

ChengMing 3990

Vostro 5090

Vostro 5880

Vostro 5890

Vostro Laptops

Vostro 3400

Vostro 3401

Vostro 3405

Vostro 3480

Vostro 3481

Vostro 3490

Vostro 3491

Vostro 3500

Vostro 3501

Vostro 3580

Vostro 3581

Vostro 3582

Vostro 3583

Vostro 3584

Vostro 3590

Vostro 3591

Vostro 5300

Vostro 5301

Vostro 13 5310

Vostro 5370

Vostro 5515

Vostro 13 5391

Vostro 5401

Vostro 5402

Vostro 14 5410

Vostro 5415

Vostro 5481

Vostro 5490

Vostro 5501

Vostro 5502

Vostro 15 5510

Vostro 5515

Vostro 5581

Vostro 5590

Vostro 7500

Vostro 15 7510

Vostro 7580

Vostro 7590

Latitude Laptops

Latitude 3120

Latitude 3190

Latitude 3190 2-in-1

Latitude 3300

Latitude 3301

Latitude 3310

Latitude 3310 2-in-1

Latitude 3320

Latitude 3390 2-in-1

Latitude 3400

Latitude 3410

Latitude 3420

Latitude 3490

Latitude 3500

Latitude 3510

Latitude 3520

Latitude 3590

Latitude 12 5290

Latitude 12 5290 2-in-1

Latitude 5300

Latitude 5300 2-in-1

Latitude 5310

Latitude 5310 2-in-1

Latitude 5320

Latitude 5400

Latitude 5401

Latitude 5410

Latitude 5411

Latitude 5420

Latitude 5421

Latitude 5420 Rugged

Latitude 5424 Rugged

Latitude 5490

Latitude 5491

Latitude 5500

Latitude 5501

Latitude 5510

Latitude 5511

Latitude 5520

Latitude 5521

Latitude 5590

Latitude 5591

Latitude 7200 2-in-1

Latitude 7210 2-in-1

Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet

Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet

Latitude 7290

Latitude 7300

Latitude 7310

Latitude 7320

Latitude 7320 Detachable

Latitude 7390

Latitude 7390 2-in-1

Latitude 7400

Latitude 7400 2-in-1

Latitude 7410

Latitude 7420

Latitude 7424 Rugged

Latitude 7490

Latitude 7520

Latitude 9410

Latitude 9420

Latitude 9510

Latitude 9520

Optiplex Desktops

OptiPlex 3060

OptiPlex 3070

OptiPlex 3080

OptiPlex 3090 Ultra

OptiPlex 3280 All-in-One

OptiPlex 5060

OptiPlex 5070

OptiPlex 5080

OptiPlex 5090

OptiPlex 5260 All-in-One

OptiPlex 5270 All-in-One

OptiPlex 5480 All-in-One

OptiPlex 5490 All-in-One

OptiPlex 7060

OptiPlex 7070

OptiPlex 7070 Ultra

OptiPlex 7071

OptiPlex 7080

OptiPlex 7090

OptiPlex 7090 Ultra

OptiPlex 7460 All-in-One

OptiPlex 7470 All-in-One

OptiPlex 7480 All-in-One

OptiPlex 7490 All-in-One

OptiPlex 7760 All-in-One

OptiPlex 7770 All-in-One

OptiPlex 7780 All-in-One

OptiPlex XE3

Precision laptops

Precision 3530

Precision 3540

Precision 3541

Precision 3550

Precision 3551

Precision 3560

Precision 3561

Precision 5530

Precision 5530 2-in-1

Precision 5540

Precision 5550

Precision 5560

Precision 5750

Precision 5760

Precision 7530

Precision 7540

Precision 7550

Precision 7560

Precision 7730

Precision 7740

Precision 7750

Precision 7760

Precision Desktops

Precision 3240

Precision 3430

Precision 3431

Precision 3440

Precision 3450

Precision 3630

Precision 3640

Precision 3650

Precision 3930

Precision 5820

Precision 7820

Precision 7920

Precision 7920

HP

HP Spectre x360 14

HP ENVY x360 15

HP Pavilion All-in-One

OMEN 16

Victus by HP 16

OMEN 30L Desktop

HP Elite and HP Pro Portfolio

HP Elite Dragonfly G2

Z By HP Workstations

HP ZBook Studio G8

Acer

Aspire Desktops

Aspire Desktop TC-series

Aspire Desktop XC-series

Aspire Laptops

Aspire 1 A-series

Aspire 3 A-series

Aspire 5 A-series

Aspire 7 A-series

Aspire All-in-Ones (AiO)

Aspire C 22

Aspire C 24

Aspire C 27

Aspire Z 24

Enduro

Enduro Rugged

Enduro Urban

ConceptD

ConceptD 3/ 3 Pro

ConceptD 3 Ezel

ConceptD 5/ 5 Pro

ConceptD 7/ 7 Pro

ConceptD 7 Ezel

ConceptD 9/ 9 Pro

ConceptD 100, 300, 500, 700, 900

Nitro

Nitro 5 Laptop AN515-series

Nitro 50 Desktop (Intel, AMD)

Swift Laptops

Swift 1

Swift 3/ 3X

Swift 5

Swift X

Spin Laptops

Spin 1

Spin 3

Spin 5

Spin 7

Predator Laptops

Predator Helios 300

Predator Helios 700

Predator Triton 300

Predator Triton 500/ 500 SE

Predator Triton 900

Predator Desktops

Predator Orion 3000

Predator Orion 5000

Predator Orion 9000

Veriton Desktops

Veriton N

Veriton X

TravelMate Laptop

TravelMate P6 Laptop

Porshe Design

Porsche Design Acer Book RS

Microsoft Surface

Surface Book 2

Surface Book 3

Surface Go 2

Surface Laptop 2

Surface Laptop 3

Surface Laptop 4

Surface Laptop Go

Surface Pro 6

Surface Pro 7

Surface Pro 7+

Surface Pro X

Razer

Razer Blade Stealth 13 (2017, 2019, 2020)

Razer Blade 14 (2021)

Razer Blade 15 (2020)

Razer Blade 15 Advanced (2018, 2019, 2020, 2021)

Razer Blade 15 Base (2018)

Razer Blade 15 Studio Edition (2019, 2020)

Razer Blade Pro 17 (2019, 2020, 2021)

Razer Book 13 RZ09-0357