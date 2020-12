A Samsung máris törölni kezdte az Apple-ön élcelődő posztjait

Valaki már le is tesztelte a még be sem jelentett új Samsung mobilt

Az Apple ősszel mutatta be az iPhone 12 modelleket, amik többek között azzal keltettek nagy visszhangot, hogy a gyártó az új készülékek dobozából már kihagyta a korábban teljesen megszokottnak számító töltőfejet és a fülhallgatót. A konkurensek persze azonnal különféle posztokkal reagáltak erre a közösségi médiában, köztük a Samsung is, azonban a dél-koreai gyártó máris törölni kezdte azokat a bejegyzéseket/hirdetéseket, amik a cupertinói cégen élcelődtek.

Ennek oka feltehetően az, hogy a legújabb értesülések szerint már a Samsung Galaxy S21 telefonok mellé sem kerül füles és töltőfej, a dél-koreai gyártó pedig igyekszik elejét venni az esetleges támadásoknak. Amennyiben ez a helyzet, ezzel már elkéstek, hiszen az internet nem felejt, sőt egész biztos, hogy akadtak olyanok, akik direkt figyelték, hogy a Samsung vajon mikor szabadul meg a korábban marketing szempontból gyümölcsözőnek vélt posztoktól.

A cég már korábban is elkövette ezt a hibát: amikor az Apple telefonjairól eltűnt a jack csatlakozó, a Samsung külön reklámvideót készített, amiben kifigurázták a konkurensüket, majd pár hónappal később a dél-koreai vállalat is piacra dobta az első olyan telefonját, amin már nem volt hagyományos fülhallgató bemenet. A hirdetéseket akkor is próbálták csendben eltüntetni, ami nem sikerült, és azóta a felhasználók különösen érzékenyek az ilyen posztokra.