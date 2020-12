Halálra fagyott a mínusz 50 fokban, miután a Google térképének rövidebb útvonalajánlatát követte

Halálra fagyott egy 18 éves fiatal, társa pedig életveszélyes állapotba került, miután a Google Térkép rövidebb útvonalajánlatát követve elakadtak egy erdei úton Szibéria északkeleti részén – jelentette a helyi sajtó. A Siberian Times cikke szerint a két fiatalt egy héttel azután találták meg, hogy autójuk leállt.

A fiatalok a világ leghidegebb nagyvárosaként ismert Jakutszkból tartottak Magadan városába, a Csontok útja néven elhíresült, majdnem kétezer kilométer hosszú országúton. Az út azért kapta ezt a nevet, mert az építése közben meghalt politikai foglyokat az útba temették. Becslések szerint legalább 250 ezer, de lehet, hogy egymillió ember halt meg az út építése közben.

A Google térképe azonban ajánlott nekik egy valamivel rövidebb útvonalat, amivel két órával csökkenthették volna a 34 órás utazást, és a két fiatal azt követte. Autójuk azonban elakadt a havas erdei úton, amit a hetvenes évek óta szinte senki sem használ, és környékén jórészt csak elhagyatott falvak vannak.

One of the versions of the recent tragedy in Yakutia when two young men got stuck by the Road of Bones at -50C inside a broken car was faulty navigation system. The car was found on an abandoned road used by hunters; one of the teenagers froze to death https://t.co/nI6RWvuWrp pic.twitter.com/83ysW2zReQ

— The Siberian Times (@siberian_times) December 8, 2020